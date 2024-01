A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta do Diabo

Uma atração física e mútuo irá movimentar os sentimentos e a vida. Busque saber a intenção dos outros e não caia em tentação se já tem um parceiro.

Touro – Carta da Mago

Não caia mais nas ilusões e mentiras que tende a contar para si mesmo. Para ser feliz, você precisará ser realista, se movimentar e tomar as rédeas da própria vida.

Gêmeos – Carta do Imperador

Cuidado com aquilo que parece muito seguro ou alguém que fala muito dos seus valores. A traição vem de quem não se espera.

Câncer – Carta da Louco

Não se entregue de corpo e alma para algo que é apenas uma ilusão. Use sua intuição e sabedoria para não cair na lábia alheia.