BBB 24: após ameaça de Yasmin, o líder da semana tremeu na base; confira

Como diz o ditado popular, Rodriguinho tremeu na base durante uma conversa com Yasmin Brunet e Pitel no BBB 24. Acontece que a modelo não poupou críticas sobre os comentários feitos pelos brothers aos corpos das mulheres.

Sem saber, ainda, que o cantor de pagode disse que Yasmin “já foi melhor”, referindo-se ao corpo dela, a modelo contou como reagiria ao descobrir que falaram sobre o corpo das mulheres dentro do reality show da Globo.

Rodriguinho tentou se esquivar e disse que gostaria de lembrar o que foi falado e tentou deixar claro que não participou, mas esqueceu que tudo no BBB 24 está gravado. Neste momento, Yasmin respondeu ao cantor que deve ter sido algo muito ruim.

Reprodução/Instagram (instagram.com/@bbb)

“Se ninguém quer repetir é porque foi bizarro, essa é a real, ponto final. É porque não quer se comprometer. E o mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou, né?”, disse a sister do camarote.

“Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que eu fiquei do lado de um deles, eu vou ficar muito p***, vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro. Tô ficando com raiva já”, continuou Yasmin.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Líder Rodriguinho já faliu duas vezes e precisou da ajuda de Thiaguinho para pagar aluguel

Sabendo que está na mira de Yasmin Brunet, o cantor de pagode, então, tentou amenizar as coisas: “Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso”, disse o artista, que, no último sábado (20), teve uma conversa com Lucas Henrique, que o alertou sobre os comentários envolvendo os corpos das mulheres da casa.

Terça-feira é dia de paredão no BBB 24

O quinto paredão do Big Brother Brasil foi definido no último domingo (21). Desta vez, Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius disputam a preferência do público para ficar no reality show da Globo, mas um deles vai sair nesta terça-feira (23).

O voto deve ser feito pelo site oficial do programa e nesta edição do BBB 24, há duas modalidades: o voto único, vinculado ao CPF da pessoa, e o voto torcida, ilimitado e idêntico às outras edições.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer