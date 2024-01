Terra e Paixão: morte e casamento simples; descoberto o final de Aline e Caio

Terra e Paixão: no último dia da novela, o casamento de Aline e Caio tem tragédia anunciada (Léo Rosario/Globo)

Sem a presença de Antônio (Tony Ramos), seu temido sogro, Aline (Bárbara Reis) e Caio (Cauã Reymond) se casam no último capítulo de Terra e Paixão, que é exibido nesta sexta-feira (19). Mas, mesmo se unindo à família mais poderosa de Nova Primavera, ela prefere algo muito simples.

Segundo o Resumo das Novelas Online, o casal protagonista aproveita a prisão de Antônio (Tony Ramos) para chamar todos os amigos e celebrar o amor entre eles. Com outros personagens atrás das grades, o evento conta com Kelvin (Diego Martins), Ramiro (Amaury Lorenzo), Anely (Tatá Werneck), Luigi (Rainer Cadete), Andrade (Ângelo Antônio), Franco (Gil Coelho), Yandara (Rafaela Cocal) e Natercinho (Daniel Rocha).

Terra e Paixão: Antônio (Tony Ramos) morre no casamento de Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) (Léo Rosario/Globo)

Mas, as surpresas reservam momentos de tensão para o casal, já que o vilão de Terra e Paixão escapa da cadeia e vai direto para o casamento. Cheio de ódio, Antônio quer matar Aline a qualquer custo e para isso não pensa duas vezes.

Porém, Ramiro (Amaury Lorenzo) vira o salvador de Aline no último capítulo de Terra e Paixão. Acontece que o ex-capanga de Antônio atira no grande vilão da história, que acaba fazendo Kelvin (Diego Martins) de refém.

Que horas começa o último capítulo de Terra e Paixão?

Sem mudar muita coisa, a emissora vai exibir a novela escrita por Walcyr Carrasco depois do Jornal Nacional. Ou seja, por volta das 21h20 começa a ser exibido o desfecho de todos os personagens da trama, como o casal protagonista Caio (Cauã Reymond) e Aline (Bárbara Reis) e dos vilões Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires).

Terra e Paixão: Ramiro (Amaury Lorenzo) mata Antônio (Tony Ramos) e vai parar na cadeia (Manoella Mello/Globo)

No entanto, é preciso prestar atenção às mudanças na programação da Globo, afinal, ela é dinâmica e muita coisa pode acontecer nesta sexta-feira (19), adiantando ou atrasando um pouco o último capítulo de Terra e Paixão.

Quem perder o capítulo inédito, pode acompanhar no sábado (20) a reprise do desfecho da trama. Neste dia, a novela da Globo também será levada ao ar depois do Jornal Nacional.

