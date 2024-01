Terra e Paixão: Aline leva um golpe cruel no final da novela; descubra qual

Aline (Bárbara Reis) finalmente terá paz em Terra e Paixão, mas, no final da novela da Globo, ela leva um golpe cruel causado por Antônio (Tony Ramos), que está preso. Acontece que a protagonista não fica rica com a terra vermelha, como imaginava.

Tudo será revelado quando Vinicius (Paulo Rocha) contar para esposa de Caio (Cauã Reymond) que a quantidade de diamantes nas propriedades é muito inferior ao que ela imaginava. Isso será um golpe para Aline, que busca uma independência financeira dos La Selva.

Terra e Paixão: Vinicius tenta reparar os erros do passado mas, no final, descobre que terra vermelha não guarda quase nada de diamantes (Estevam Avellar/Globo)

No desfecho de Terra e Paixão, o geólogo avisa a personagem vivida por Bárbara Reis que vai analisar as terras como uma espécie de reparação por tudo de errado que fez com ela e sua família no passado, mas a descoberta não é positiva e Aline fica surpresa com a péssima notícia.

Segundo o geólogo da novela da Globo, que também foi amante de Irene (Glória Pires), a quantidade de diamantes na terra vermelha é insignificante e incapaz de justificar os custos da extração, dando um golpe cruel de realidade em Aline, que volta a pensar por quais motivos Antônio a perseguia há tempos.

Vinicius fica contra Irene

Mostrando que é um novo homem, o personagem também ajuda a polícia de Terra e Paixão a prender a personagem vivida por Glória Pires na novela das 21 horas.

Terra e Paixão: no final da novela da Globo, Vinícius e Iraê se casam (Estevam Avellar/Globo)

A vilã chega a ir atrás do geólogo, que consegue enganá-la e entregar para o delegado de Nova Primavera onde é o seu esconderijo e,desta forma, Irene acaba sendo cercada pela polícia.

Além de tudo isso, Vinicius oficializa a sua relação com Iarê (Suyane Moreira). Ele pede a personagem em um casamento e a cerimônia grandiosa é conduzida por Jurecê (Daniel Munduruku), o geólogo também dá o troco em Irene.

