Terra e Paixão: após sequestro, Irene tem destino indesejado no último capítulo

Não será Antônio (Tony Ramos) que deve ter um final feliz no último capítulo de Terra e Paixão, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (19) na Globo. Mas, Irene (Glória Pires) sim, afinal, ela vai conseguir escapar do cerco policial que está na frente de seu esconderijo.

Segundo o Resumo das Novelas Online, mesmo a Globo tentando guardar os desfechos dos principais personagens da novela escrita por Walcyr Carrasco, ao que parece, a vilã vai se dar muito bem, como aconteceu com Bia Falcão, em Belíssima (2005), e Laureta, em Segundo Sol (2018).

Em seus momentos finais em Terra e Paixão, a personagem vivida por Glória Pires, se nada mudar, devolve Danielzinho a Graça (Agatha Moreira), mas para não ter o mesmo destino de Antônio, que está na cadeia, ela acaba fugindo depois de sequestrar o bebê, que ela dizia ser seu neto.

Terra e Paixão: mesmo depois dos crimes cometidos, Irene pode se dar bem no fim da novela (Manoella Mello/Globo)

Depois disso, segundo o Resumo das Novelas Online, sua intenção era sumir no mundo com Vinícius (Paulo Rocha), que acaba se casando com outra personagem, mostrando que não está mais de acordo com os golpes da vilã. Já Antônio consegue fugir da cadeia, mas será morto ao invadir a cerimônia de casamento de Caio (Cauã Reymond) e Aline (Bárbara Reis).

Vale destacar que Irene chega a ser encontrada pela polícia, mas vira uma foragida e consegue escapar mais uma vez da prisão.

Que horas começa o último capítulo de Terra e Paixão?

Sem mudar muita coisa, a emissora vai exibir a novela escrita por Walcyr Carrasco depois do Jornal Nacional. Ou seja, por volta das 21h20 começa a ser exibido o desfecho de todos os personagens da trama, como o casal protagonista Caio (Cauã Reymond) e Aline (Bárbara Reis) e dos vilões Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires).

Terra e Paixão: Vinicius tenta reparar os erros do passado mas, no final, descobre que terra vermelha não guarda quase nada de diamantes (Estevam Avellar/Globo)

No entanto, é preciso prestar atenção às mudanças na programação da Globo, afinal, ela é dinâmica e muita coisa pode acontecer nesta sexta-feira (19), adiantando ou atrasando um pouco o último capítulo de Terra e Paixão.

Quem perder o capítulo inédito, pode acompanhar no sábado (20) a reprise do desfecho da trama. Neste dia, a novela da Globo também será levada ao ar depois do Jornal Nacional.

