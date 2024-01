Remake de Renascer: quem é o cramulhão da nova novela da Globo; descubra

Assim como o remake da novela Pantanal, a adaptação de Renascer também conta com um cramulhão, ser que tem pacto com o diabo e “vai contracenar” com José Inocêncio (Humberto Martins/Marcos Palmeira) a partir de segunda-feira (22).

Em Pantanal, o ator Gabriel Sater interpretou Trindade, personagem que tinha o pacto com o “coisa ruim”. Mas, na novela que estreia na Globo, o cramulhão vai atuar diretamente em José Inocêncio, na segunda fase da novela, ao que tudo indica.

Remake de Renascer: vivendo o protagonista José Inocêncio, Marcos Palmeira aparece na segunda fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

O artista plástico Dante foi o responsável por criar o boneco do cramulhão de Renascer. Na novela, o fazendeiro interpretado por Marcos Palmeira é casado com Maria Santa e pai de quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro, o caçula, mas sua esposa morre no último parto, fazendo com que o protagonista tenha uma péssima relação com o caçula.

A lenda do cramulhão

Chamado também de o diabinho da garrafa, o cramulhão é uma lenda viva em várias partes do Brasil. Com um ar inofensivo, ele está sempre de olho em trocar algo pelo pacto e, com isso, ele aprisiona a alma e o coração de quem o incorpora para lhe dar algo em troca.

Segundo a lenda, o pacto com o diabo acontece quando uma pessoa quer a graça e tem que conseguir um ovo, do qual nascerá um diabinho de 15 a 20 centímetros. Mas tem que ser um ovo fecundado pelo próprio diabo.

No remake de Pantanal, Gabriel Sater interpretou Trindade, responsável pelo cramulhão (Julia Costa/Globo)

Acredita-se que ele pode nascer de uma galinha fecundada pelo diabo; em outras, que seria colocado por um galo, e não por um galinha.

Mas, para conseguir o ovo que vai gerar o cramulhão, a pessoa tem que procurar durante o período da quaresma e, na primeira sexta-feira após estar de posse dele, ir até uma encruzilhada, à meia-noite, com o ovo debaixo do braço esquerdo. Após 40 dias, ele é chocado e nasce o diabinho. É aí que ele entra na garrafa, onde fica fechado.

