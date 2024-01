Terra e Paixão: após levar tiro, este é o destino de Lucinda no final da novela

Lucinha (Débora Falabella) ficou entre a vida e a morte depois de levar um tiro na cabeça. Alvo dos crimes de Antônio (Tony Ramos), agora ela segue para a fase final da novela Terra e Paixão com seu destino definido por Walcyr Carrasco.

Em cenas que vão ao ar em breve na novela da Globo, a personagem de Débora Falabella passa os últimos capítulos em coma, mas a irmã de Anely (Tatá Werneck) vai conseguir escapar dessa. Acontece que ela vai despertar do coma, deixando todos aliviados.

A esposa do delegado Marino (Leandro Lima) fica meses em coma, fazendo a novela acelerar alguns períodos na reta final. Mas, no ela começa a despertar no antepenúltimo capítulo de Terra e Paixão, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires) alerta Antônio (Tony Ramos) sobre os riscos de matar personagem (Paulo Belote/Globo)

O momento será muito especial, já que ele acontece após Cristian (Felipe Melquiades), filho de Lucinda, pedir para que ela acorde no dia do seu aniversário. Mas, não será do nada que a personagem de Débora Falabella sai desta situação, primeiro ela mexe os dedos e em seguida abre os olhos.

O momento mais emocionante será quando Lucinda começa a chamar pelo filho, chamando a atenção de todos os médicos e deixando a família aliviada.

Agatha experimentou o seu veneno

A verdade sobre a morte de Agatha (Eliane Giardini) em Terra e Paixão será revelada apenas no último capítulo da novela da Globo, mas alguns spoilers começam a vazar sobre a delação feita por Ramiro (Amaury Lorenzo). Acontece que no último dia da novela da Globo, o público descobre que a morte da vilã teve uma longa sequência de fatos.

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) recebeu um caixão no casamento e isso foi um aviso (Paulo Belote/Globo)

Em um momento flashback percebemos que a mãe de Caio (Cauã Reymond) causou sua própria morte ao tentar envenenar Angelina (Inez Viana) com um chá misterioso. Segundo o site Notícia da TV, a comparsa observa Agatha colocando um pó suspeito numa bebida que está sendo preparada.

Conhecendo bem a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos), Angelina fica desconfiada e, durante uma falta de atenção da mulher, decide trocar as xícaras. Neste momento, Agatha não vê e acaba consumindo aquela que possui veneno.

Com falta de ar, a personagem de Eliane Giardini em Terra e Paixão se torna um alvo fácil para Antônio, que aproveita para empurrá-la da escada. Depois de rolar degraus abaixo, Agatha é vista por Irene (Glória Pires) e suplica por ajuda.

