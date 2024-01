O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta dos Amantes

Momento de renascer para poder viver com graça, sem tanta lentidão ou excesso de intensidade. O amor deve acontecer com reconhecimento, troca e admiração, não com insistência e jogos.

Virgem – Carta da Pressão

Momento de passar da etapa de ilusões e felicidades vazias. Isso pode ser difícil e o pressionar bastante durante um tempo, mas o entendimento e sabedoria o ajudam a acessar a alegria verdadeira, que vem da simplicidade e das emoções sinceras.

Libra – Carta da Transgressão

Momento de viver com menos superficialidade. Nem todo mundo que é aliado, faz isso pelos motivos mais nobres. É melhor cultivar aquilo que o permite ser e observar de maneira mais profunda.

Escorpião – Carta da Consciência

Lembre-se do seu valor, da sua sabedoria e desperte sua intuição. Algo muito importante irá florescer com isso e superar toda e qualquer dificuldade que surja no caminho.