Fuzuê: Globo não esquece de Maria Navalha; personagem é alvo de mudanças

A Globo ainda mexe na história de Fuzuê, tentando tirar a novela do limbo e Maria Navalha está no foco das novas mudanças da novela das 19 horas. Nos próximos capítulos, a mãe da protagonista verá sua vida virar de cabeça para baixo e passará por um grande sufoco.

Acontece que uma grande reviravolta acontece com a personagem vivida pela atriz Olivia Araujo na novela. Ela será atropelada após virar alvo de criminosos, que estão de olho em sua fortuna.

Como sabemos, o famoso tesouro da Dama de Ouro não está mais no foco de Fuzuê, mas não deixa de aparecer na história. Rui Sodré (Pedro Carvalho) é quem arma o plano contra a mãe de Luna (Giovana Cordeiro), mas ele conta com o apoio de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que está incansável para colocar as mãos na herança.

Fuzuê: Filha de Maria Navalha (Olivia Araujo), Luna (Giovana Cordeiro) descobre que é herdeira de uma grande fortuna (Paulo Belote/Globo)

Em cenas futuras de Fuzuê, Maria Navalha é alvo de um assalto. O crime acontece quando a personagem está andando em uma rua, aparentemente pacata, quando bandidos chegam e anunciam o assalto. A mãe de Luna tenta fugir, mas acaba se dando muito mal.

O personagem de Pedro Carvalho, que esquematizou o plano, está vendo tudo de longe e Maria Navalha acaba sendo atropelada, deixando todos preocupados e a fortuna correndo risco de ser dividida entre os bandidos da novela da Globo.

Além dos atores citados acima, o elenco de Fuzuê, novela escrita por Gustavo Reiz, conta com Nicolas Prattes, Lília Cabral, Edson Celulari, Felipe Simas, Heslaine Vieira e Michel Joelsas, entre outros famosos.

Confronto explosivo de Luna e Preciosa

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) não conseguem entrar em paz (Fábio Rocha/Globo)

Na última semana, Preciosa (Marina Ruy Barbosa) meteu os pés pelas ao atacar mais uma vez Luna (Giovana Cordeiro), pelo menos aos olhos de César (Leopoldo Pacheco), que deu uma bela bronca na vilã de Fuzuê.

Após conseguir incriminar a irmã, a ruiva e o empresário brigam feio no capítulo de sexta-feira (05). Tudo aconteceu depois que a protagonista da novela escrita por Gustavo Reiz na Globo perder o seu cargo na Conde de Montebello.

Na cena, a ruiva e o personagem de Leopoldo Pacheco discutem e ele afirma que Preciosa sente inveja da irmã: “Vamos direto ao ponto? Eu já sei tudo o que você vai falar. Em vez de ficar irritado, você devia me agradecer por tentar trazer o alto padrão de volta à nossa joalheria. Varrendo daqui os acessórios reaproveitados da Luna”, disparou a esposa de Heitor (Felipe Simas).

