BBB 24: ex-affair de Gabriel Medina disputa uma vaga; descubra quem é

Aos 27 anos, Carolina já deu muito o que falar antes de encarar o desafio de entrar no BBB 24. Natural do Rio de Janeiro, ela gosta de jogar futevôlei e já ficou com o surfista Gabriel Medina, ex de Yasmin Brunet, que está no camarote do reality show.

Confira abaixo alguns motivos que fazem dela uma possível sister da atual temporada do Big Brother Brasil!

Romances e famosos

Carol já deu uns beijinhos em algumas celebridades, além do surfista Gabriel Medina, ela também ficou com o jogador do Real Madrid Éder Militão e o craque do Flamengo Gabigol.

Ela também assume ter um crush no cantor canadense Justin Bieber e a admiração pela beleza do ator Chay Suede, mostrando o seu lado fã. Tatá Werneck e Emicida também são seus exemplos no mundo dos famosos.

Coração inconstante?

A concorrente ao BBB 24, diz que se apaixona e desapaixona com facilidade. Ela vive o momento e, se não estiver bom, deixa o romance de lado.

Foco nas provas

Carolina gosta de competir, além dos romances e dos famosos, ela é apaixonada pelo Fluminense e também uma entusiasta dos esportes de praia, como surfe e futevôlei. Será que ela se dá bem na prova de resistência do BBB 24?

Arrasa nas festas

Ela pode ser um dos novos talentos durante as festas do BBB 24. Carol ama dançar samba de gafieira, forró, dança de salão e zouk. Ela também toca pandeiro e fez teatro, onde conseguiu o registro profissional de atriz.

As multifacetas da sister

Aos 27 anos, essa participante não é apenas uma estilista e modelo, mas também fotógrafa. Ela realiza sessões para marcas de moda feminina e possui um estúdio fotográfico dentro de seu próprio apartamento, revelando sua versatilidade e paixão pelo mundo da moda.

