BBB 24: Globo assusta fãs e muda tudo após saída inesperada de competidora

O BBB 24 estreia nesta segunda-feira (08), depois do capítulo de Terra e Paixão, com os 18 jogadores que já foram apresentados. Mas, a dinâmica não parou e, segundo Tadeu Schmidt, a dupla entra na casa ainda hoje.

Durante o Fantástico, o apresentador revelou as 13 pessoas que disputam a preferência para entrar no Big Brother Brasil e ainda deixou claro que uma participante desistiu durante o pré-confinamento.

“Até o fim do programa, teremos 26 moradores. Uma parte desta turma já foi apresentada e está na hora de começar a escolher os últimos participantes. Temos 13 candidatos. Eram 14, mas durante o confinamento no hotel, uma candidata desistiu”.

Com a votação aberta, Tadeu explicou como o primeiro dia do BBB 24 vai ser. Segundo ele, o público tem que votar em duas pessoas (um homem e uma mulher) para entrar na casa.

Aqueles que ficarem no puxadinho vão participar da repescagem, onde quem escolhe são os pipocas e os camarotes:”As duas pessoas vencedoras vão entrar com imunidade no primeiro paredão”, garantiu ele.

Já dentro da casa do BBB, ao vivo, os confinados terão a missão de escolher os demais: “Não termina aí: também, dentro do BBB, os 18 moradores que foram anunciados no big day vão escolher mais três mulheres e três homens para entrarem na casa. Esta escolha vai ser feita ao vivo”.

A expulsão de Valentina Bandeira

Valentina Bandeira falou demais e acabou sendo expulsa pela Globo do BBB 24. A famosa não estava escalada para compor o camarote, mas o programa Bate-papo com o Eliminado, que vai ao ar toda semana, mas acabou vazando informações e a emissora tomou sua decisão.

BBB 24: Globo expulsa Valentina Bandeira do reality show (Reprodução/Instagram)

Tudo aconteceu quando a humorista disse que ficaria responsável pela atração ao lado de Thaís Fersoza durante uma live: “Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico”.

A fala teria deixado a direção do BBB 24 irritada, já que neste ano tudo está sendo guardado a sete chaves até o último minuto. Valentina Bandeira teria ainda pedido para que a revelação fosse apagada, pois poderia ser prejudicada, mas de nada valeu e ela deixou o elenco do reality show da TV Globo.

