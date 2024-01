Remake de Renascer: Rodrigo Simas vive dilemas familiares em novela da Globo

Rodrigo Simas foi escalado para viver um personagem de destaque no remake de Renascer, novela que substitui Terra e Paixão no horário nobre da TV Globo a partir do dia 22 de janeiro. Na adaptação de Bruno Luperi, o ator vive José Venâncio, o “filho indesejado” do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira).

O ator aparece apenas na segunda fase da novela da Globo e é irmão de José Augusto (Renan Monteiro), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr) e filho de Maria Santa (Duda Santos), que morre em seu último parto. A tragédia vai marcar a vida da família para sempre.

Mesmo sendo o único filho do protagonista de Renascer a conquistar independência financeira, o publicitário mais bem avaliado da região não consegue o carinho do pai e vive momentos conturbados em seu casamento com Eliana (Sophie Charlotte).

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

Sem o carinho de José inocêncio desde seu nascimento, o personagem vivido por Rodrigo Simas na novela da Globo tem o sonho de ser pai, mas isso será um grande problema, já que sua esposa não consegue engravidar. Mais para frente, uma outra pessoa, chamada Buba (Gabriela Medeiros), aparece e vira sua verdadeira paixão.

Se nada mudar no remake de Renascer, Buba segue sendo uma personagem polêmica. Segundo o jornal Extra, a atriz Gabriela Medeiros foi escalada para o papel.

Vale destacar que na versão original, escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa, a personagem era intersexual, ou seja, tinha nascido com ambos os sexos, o que antigamente era conhecido como hermafroditismo.

Remake de Renascer: Humberto Carrão e Marcos Palmeira vivem José Inocêncio em fases diferentes da novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Em 1993, quando a trama foi exibida pela primeira vez na TV Globo, Buba chamou a atenção de todo o país, seja pela história ou por piadas inadequadas. Mas, a personagem chegou a ser chamada de “mania nacional” pela Revista da TV, publicada pelo O Globo.

Segundo a atriz que viveu a personagem na primeira versão de Renascer, no início foi difícil lidar com as críticas: “Fiquei apavorada, mas agora brinco também. Todo mundo que se aproxima de mim é sempre muito carinhoso. Não fazem perguntas constrangedoras nem dizem nada jocoso”, contou Maria durante uma entrevista.

