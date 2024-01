BBB 24: camarotes e pipocas revelados pela Globo; big day acaba domingo

O mistério sobre os novos participantes do Big Brother Brasil começou a ser revelado nesta sexta-feira (05), durante o primeiro intervalo do Encontro com Patrícia Poeta.

Ao todo, são 26 competidores pelo prêmio milionário do BBB 24, mas a Globo mostrou apenas a identidade de 18 deles. Os outros 14 serão apresentados ao público apenas no domingo (07), durante o Fantástico.

Vale destacar que uma votação será aberta no mesmo dia e o público terá até segunda-feira (8) para escolher mais duas pessoas, um homem e uma mulher.

Confira abaixo quem está na casa mais vigiada do Brasil!

Camarote

MC Bin Laden tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: a verdade por trás da expulsão de Valentina Bandeira do reality

O sucesso da música “Bin Laden não morreu” deu origem a seu nome artístico. Aos 18 anos, a música Bololo haha estourou sua carreira. Na sequência, o hit Tá tranquilo, tá favorável, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.

Yasmin Brunet, de 35 anos de idade, é conhecida no universo dos influenciadores digitais e ramo da moda, é modelo e empresária vinda do Rio de Janeiro (RJ), sendo a segunda a integrar ao grupo Camarote.

Pipoca

Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e foi neste período que começaram a ter dificuldades financeiras. Para ajudar a família, trabalha desde os 14.

Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Maycon Cosmer, 35 anos de idade, é cozinheiro escolar de uma creche de rede pública, de Balneário Camboriú (SC) e o segundo anunciado do grupo ‘Pipoca’. Autoclassificado como “tia da merenda”, o novo participante alega ser alguém que traz afeto além das panelas.

*O texto é atualizado conforme os participantes são revelados.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião