Fuzuê: novo confronto explosivo de Luna e Preciosa; César tenta intervir

Preciosa (Marina Ruy Barbosa) meteu os pés pelas ao atacar mais uma vez Luna (Giovana Cordeiro), pelo menos aos olhos de César (Leopoldo Pacheco), que dá uma bela bronca na vilã de Fuzuê. Após conseguir incriminar a irmã, a ruiva e o empresário brigam feio no capítulo desta sexta-feira (05).

Tudo acontece depois que a protagonista da novela escrita por Gustavo Reiz na Globo perde o seu cargo na Conde de Montebello. Na cena, a ruiva e o personagem de Leopoldo Pacheco discutem e ele afirma que Preciosa sente inveja da irmã.

“Vamos direto ao ponto? Eu já sei tudo o que você vai falar. Em vez de ficar irritado, você devia me agradecer por tentar trazer o alto padrão de volta à nossa joalheria. Varrendo daqui os acessórios reaproveitados da Luna”, dispara a esposa de Heitor (Felipe Simas).

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) em choque com a entrada dos fiscais, dizendo que o evento está cancelado (Manoella Mello/Globo)

Mas, o crápula de Fuzuê não deixa a filha falar tudo que pensa e logo coloca ela em seu devido lugar. César chega a dizer que Preciosa colocou a empresa em risco: “Então, me explica o seu plano genial. Porque o que você fez foi jogar o nome dessa empresa no lixo que te apavora tanto”, solta o vilão.

Como resposta, Preciosa diz que a solução é contratar uma empresa de gestão de imagem e tudo fica resolvido, mas César não aceita a proposta: “Você não agiu pensando na joalheria, Preciosa. Você agiu pensando em prejudicar a sua irmã. Por causa desse ciúme idiota, você não deu importância ao fato de que ela é uma sócia da joalheria”.

O personagem de Leopoldo Pacheco em Fuzuê diz que Preciosa não pensa como profissional e esquece que tudo que acontece com Luna é direcionado para a empresa da família: “Você foi burra! Você misturou os assuntos, misturou sua rivalidade boba com a reputação da empresa e os negócios”.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) não entende as razões ditas pelos fiscais (Manoella Mello/Globo)

Preciosa segue discordando do pai, já que acha que Luna é um erro para o crescimento da Conde e César toma uma decisão severa: “É verdade. Por isso, acho que vai entender a minha decisão: você está fora da joalheria!”, sentencia o morto-vivo.

Sabendo dos podres do pai, Preciosa dá sua cartada final e ameaça: “Você está me acusando de ter feito algo que a Luna não gostou. Então, eu vou dar uma prova do meu amor à minha irmãzinha. Ela vai adorar saber que aquele Julião (Romulo Arantes Neto) veio com você lá do fim do mundo. Que ele é teu comparsa. E que você plantou ele na ONG! Garanto que para vigiar a Luna e a mãe dela”.

