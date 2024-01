Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 32 e 20

Cuidado com as coisas e as pessoas que você coloca para dentro de casa, pois nem tudo pode chegar com boas intenções e é melhor prevenir.

Touro – Cartas 1 e 27

Permita-se ver suas qualidades e se destacar com elas. Não é hora de se esconder, mas sim de mostrar sua sabedoria para ganhar o espaço que deseja.

Gêmeos – Carta 33 e 28

Se você puder ajudar, faça. Lembre-se que alguém muito leal pode chegar na sua porta precisando de algo e ser uma mão amiga será o seu papel.

Câncer – Carta 35 e 25

Cuidado com pessoas que não acrescentam em nada e que podem inclusive prejudicar a sua vida. Uma separação pode acontecer por influência de uma pessoa.