Remake de Elas por Elas: notícias falsas afetam personagem importante da novela

Helena (Isabel Teixeira) segue incansável no propósito de separar o casal Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança), mesmo sabendo que o filho é feliz ao lado da garota. No entanto, nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, a empresária cria um plano usando notícias falsas.

Depois de falhar ao tentar atropelar Adriana (Thalita Carauta), a vilã da novela decide focar suas maldades na filha da protagonista. Desta vez, a personagem de Isabel Teixeira faz uma parceria com Cris (Valentina Herszage) e cria diversas informações para prejudicar a imagem da mulher.

Além de Ísis, Helena também foca em destruir a reputação do abrigo de animais na internet. Em cenas futuras, as comparsas criam e disseminam informações falsas sobre o abrigo e, a partir daí, um vídeo falso viraliza nas redes sociais.

Remake de Elas por Elas: Helena quer separar Giovanni (Filipe Bragança) e Ísis (Rayssa Bratillieri) (Divulgação/Globo)

Ainda sobre o futuro da personagem vivida por Rayssa Bratillieri na novela adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a vilã de Elas por elas consegue deixá-la totalmente sem chão. Porém, será Sérgio (Marcos Caruso) que consegue salvar tudo ao suspeitar de Helena.

Enquanto isso, Giovanni irá atrás da filha de Lara (Deborah Secco) para buscar ajuda. Depois de um tempo, as notícias falsas são reveladas, mas Helena não desiste de acabar com a reputação da filha de Adriana e para se vingar coloca fogo no abrigo de animais.

Remake de Elas por Elas: Helena (Isabel Teixeira) se sente traída pelo próprio pai (Léo Rosario/Globo)

Ao descobrir o crime, Sérgio fica desapontado com tudo que a filha causou e decide puni-la severamente nos próximos capítulos da novela da Globo. Ele tira a herdeira da empresa e nomeia Jonas (Mateus Solano) como vice-presidente. Tal ação vai deixar a vilã cheia de raiva, já que ela precisa lidar novamente com o ex-marido.

Com a decisão tomada, o personagem de Mateus Solano na novela da Globo assume seu posto, mas Sérgio precisa lidar com a filha mimada, que surta muito nos próximos capítulos de Elas por Elas. A atitude de Helena faz o pai afirmar ainda que se ela continuar como está nunca mais vai ajudá-la.

