Quem é Jaime del Burgo e por que ele é considerado amante da rainha Letizia?

Tudo era felicidade no palácio da Zarzuela, até que em 31 de outubro a família real espanhola se tornou o centro das atenções. A princesa Leonor, herdeira do trono da Espanha, jurou lealdade à Constituição em seu 18º aniversário. No entanto, uma série de publicações na rede social X (o antigo Twitter) por parte do empresário Jaime del Burgo desencadeou um escândalo que envolveria a rainha Letizia.

Jaime del Burgo é um empresário de Navarra que foi casado por quatro anos com Telma Ortiz, irmã da rainha; no entanto, ele revelou que teve um relacionamento amoroso com a rainha antes de seu casamento e também mais tarde, quando ela já estava casada com Felipe de Borbón, o que implicaria um escândalo de infidelidade.

O escândalo estourou quando Del Burgo, empresário e advogado, divulgou em sua conta X uma imagem tirada por Letizia com um celular em frente ao espelho de um banheiro, na qual se pode ver que ela está grávida, usando uma pashmina preta com a mensagem: "Amor. Eu estou usando sua pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ela me cuida. Me protege. Conto as horas para te ver novamente. Te amar. Sair daqui. Sua".

Depois de causar uma comoção, Del Burgo apagou a mensagem e a republicou mais tarde, acrescentando: "Não mudo nem uma vírgula dos meus posts apagados. Agradeço as mensagens daqueles que entenderam que eu teria minhas razões. Não guardo rancor daqueles que me ameaçaram de morte. Não me sinto orgulhoso. Mas a verdade é o que é. Eu reconheço apenas um rei, ele está no céu e se chama Jesus de Nazaré. Ele me julgará".

Para finalizar, ele marcou as contas da Casa Real e do presidente espanhol, Pedro Sánchez, o que causou agitação tanto por revelar um possível caso amoroso quanto por desconhecer Felipe VI como seu rei.

Quem é Jaime del Burgo?

O empresário de 54 anos apareceu no radar da mídia em 2012 por seu casamento com Telma Ortiz, irmã de Letizia.

O mesmo Del Burgo revelou através do livro ‘Letizia e eu’, do jornalista Jaime Peñafiel, que conheceu Telma através de Letizia, com quem ele tinha tido anteriormente um relacionamento amoroso quando ela ainda não era rainha.

A partir daí, foi detalhado que Del Burgo e Letizia se conheceram em 2000 e desde então mantêm uma relação próxima.

Segundo Peñafiel, Del Burgo até pediu a mão de Letizia, que na época era jornalista da Televisión Española, mas o relacionamento deles terminou quando ela conheceu o então príncipe Felipe e se casaram, em 22 de maio de 2004.

Embora o relacionamento tenha terminado, Jaime del Burgo participou na negociação dos pactos matrimoniais e foi testemunha no casamento com Felipe de Bourbon, como amigo próximo da noiva.

E agora, Del Burgo publicou algumas mensagens nas quais sugere que teve um relacionamento "amoroso, duradouro e contínuo" com a já rainha entre 2010 e 2011.

Após isso, Del Burgo se tornou cunhado de Letizia após se casar em 2012 com Telma, irmã da rainha.

Esse casamento durou apenas dois anos e eles anunciaram sua separação em 2014, embora supostamente o pedido de divórcio que eles apresentaram tenha sido anulado pelo pai de Del Burgo, Jaime Ignacio del Burgo, um proeminente político do conservador Partido Popular.

O casal tentou retomar o relacionamento, mas em 2016 a separação foi definitiva.

Atualmente, Del Burgo está casado com Lucía Díaz Lijestrom, de origem sueca, e vivem em Madri, na companhia de sua filha de 3 anos, de acordo com o jornal ‘El Norte de Castilla’.

E de onde vem o escândalo de infidelidade?

Na conta de X @JaimeDelBurgo, o empresário publicou uma série de mensagens que desencadearam questionamentos em relação à rainha Letizia por uma possível infidelidade, destacando-se os seguintes:

“Amor. Eu estou usando sua pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ela me cuida. Me protege. Conto as horas para nos vermos novamente. Te amar. Sair daqui. Sua”. Escrito: 3 de dezembro de 2023, e republicado em 26 de dezembro.

Em seguida, ele divulgou outra mensagem na qual faz alusão à que desencadeou a tempestade de suspeitas contra a rainha.

“Por que retirei meus posts? Em algumas horas, a famosa foto do lenço foi visualizada por 24 milhões de pessoas, assim como a mensagem de texto que Letiziña me enviou com ela. Pensei: “isso da liberdade de expressão através de X realmente funciona”. Um artigo pago do El País é lido por 3 gatos, 4 gatos, 5 gatos pingados. Depois daqueles dois anos de relacionamento... uma simples foto com um lenço meu que eu dei de presente... Paris Match me deu até as 20h de sábado para responder às suas perguntas, com um tom arrogante, desafiador. Mandei dizer que o email deles seria visto por milhões de pessoas aqui, a revista deles, quantas pessoas?”

“Foi um erro apagar minhas postagens. Por isso, hoje decidi recuperar as mais importantes. O silêncio da imprensa espanhola? Isso prova que a Espanha é um sultanato. Mas, pensando bem e observando os leitores reais (não robôs), e entendo um pouco disso depois de 12 anos, nos perguntamos: que é imprensa? Boa noite. Outra madrugada, mais”, disse em outra mensagem também republicada em 26 de dezembro.

O que mais chamou a atenção foram as datas do suposto relacionamento entre Del Burgo e Letizia, divulgadas pelo próprio em outro post, embora este não esteja redigido em primeira pessoa, mas sim em segunda, como se alguém tivesse escrito e publicado na conta do empresário.

As quatro etapas do relacionamento entre Letizia Ortiz e Jaime del Burgo são as seguintes: 1) Relação amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos e confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relação amorosa, duradoura e contínua, de 2010 a 2011; 4) Como cunhados, de 2012 a 2016.

“É o terceiro relacionamento que termina abruptamente depois de dois anos, poucos meses após a renúncia de Letizia como princesa de Astúrias, o divórcio de Felipe e o estabelecimento como casal em Nova York, que era o que tínhamos planejado”. Escrito em 23 de novembro de 2023, que também foi republicado em 26 de dezembro.

Num longo texto que Del Burgo chama de “anedótico”, ele assinala o seguinte:

“Eu estava em Londres. ‘O que você está fazendo neste fim de semana?’. ‘Trabalhando’. ‘Você vem me ver?’. Fiquei para passar o fim de semana em Zarzuela. Era julho de 2010. Deitados na mesma rede, sob a varanda da piscina, ela me disse ‘eu te amo’ e eu respondi ‘eu te amo’. (A última vez que nos dissemos isso foi em 20 de maio de 2004, no El Latigazo, um restaurante próximo a Zarzuela)”.

“Aquele momento, na rede, foi um daqueles em que a vida dá uma reviravolta. Naquela mesma noite, nossa relação amorosa, interrompida anos antes, continuou, porque o amor sempre esteve presente desde a nossa primeira viagem a Veneza, em 2002. Viajamos para Cabo Verde, para um cruzeiro na Grécia, para os Estados Unidos, para o campo na Inglaterra, para a Provença na França, até o final de 2014. Ela vinha para Londres, eu ia para Madri”.

“Durante um ano e meio, pensamos e demos passos em frente com o objetivo de sermos livres, discutimos a questão do divórcio, das crianças, procuramos aconselhamento jurídico, olhamos juntos para uma casa na Flórida, perto de Zarzuela, onde poderíamos viver as fases em que estivéssemos na Espanha, consideramos Nova York como a melhor opção de residência permanente, a ideia de termos um filho nosso por barriga de aluguel em Los Angeles foi-me proposta enquanto estávamos em La Terre Blanch. Colocamos um ninho na rua Miguel Ángel”.

“A discussão à qual Peñafiel se refere em agosto de 2011 foi a única que tivemos. Estávamos em Marivent. Ela beijou Felipe e saiu nas capas de revista. ‘O que é isso?’, perguntei a ela. ‘Tive que fazer isso para nos proteger’. E eu acreditei nela. Escrito em 1 de dezembro de 2023″.

Todos esses posts que haviam sido apagados e republicados desencadearam uma série de questionamentos não apenas à atual rainha Letizia, mas também ao próprio Del Burgo, que em uma tentativa de justificar sobre os tempos e motivações para divulgar essa informação, explica:

“Por quê? E por que agora? Para os meios de comunicação que me ofereceram dinheiro para falar, que são alguns, eu respondi com o meu silêncio: vão se danar. Ressentimento? Não sou capaz de sentir. Também não odeio. Não me lembro de ter odiado alguém ao longo da minha vida. Se você os deixar entrar, nunca será feliz”.

“Também não devemos buscar respostas racionais para o que são sentimentos ou aflições relacionadas à infância e aos primeiros anos de nossa juventude. Política? Eu não voto há 25 anos porque não acredito em nenhum deles! Os problemas estruturais da Espanha ainda estão lá, 40 anos depois, não importa quem esteja no poder”.

“Chantagem? A verdade é que a publicarei, doa a quem doer. Nada disso. Acredito que o que preciso é me libertar, encerrar um capítulo longo e tirar conclusões que nos ajudem a melhorar. E para isso é preciso relatar os erros, tanto próprios quanto alheios. Porque é com os erros que se aprende. Ontem, em Biarritz, até nos iogurtes do hotel vinha escrito ‘feito no País Basco’. Claro, com as abelhas napoleônicas nos tapetes, sofás, poltronas e cortinas”.

Isso último causou comoção na sociedade espanhola porque anuncia que publicará a verdade "doa a quem doer", o que foi interpretado por muitas pessoas como a preliminar de mais detalhes de uma possível infidelidade ou mais detalhes sobre as fases de seu relacionamento sentimental.

“A verdade sairá, provada, documentada. A mim cabe contá-la e aquele que se sentir injuriado que recorra aos tribunais, pois é para isso que eles existem. Os espanhóis têm o direito de saber quem nos representa por herança ou eleição, o que está por trás dos holofotes, da encenação e da atuação”.

“Nenhuma pessoa poderá ser eleita mais de duas vezes para o cargo de presidente, emenda XXII, 1951, EUA, porque o poder corrompe. Podemos nos desintoxicar, nos curar? Enterrar para sempre a Espanha mesquinha com a qual Goya nos retratou magistralmente? Prosperar! Não, se não perdermos o medo, mudarmos a constituição e limitarmos firmemente o alcance do Poder expansivo e sufocante”.

"Caso contrário, continuaremos sendo escravos, e a maioria sem saber, o que é mais triste, desfrutando de uma aparência de liberdade que se limita ao mero entretenimento. Ovelhas entretidas, isso é o que somos, ou melhor, isso é o que querem que sejamos..., por enquanto, até o dia em que acordarmos", concluiu Del Burgo em sua conta de rede social.