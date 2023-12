Paola Carosella na Argentina: famosa revela trauma e diz que ‘nunca mais’

A chef e ex-jurada do MasterChef Brasil Paola Carosella falou de um trauma que viveu na Argentina e reforçou que não pretende deixar o Brasil, país que vive há mais de 20 anos. Tudo foi revelado durante uma entrevista ao Uol, onde ela falou sobre sua última viagem ao país natal.

“Fui para Buenos Aires [capital da Argentina] porque meu namorado estava super empolgado para conhecer lá, mas foi horrível, não quero voltar nunca mais”, afirmou Paola, que disse ainda que o país está “completamente desmantelado”.

Paola Carosella contou ainda sobre um debate que teve com um taxista sobre a situação do país. Naquele momento, a ex-jurada do MasterChef Brasil falava com o homem sobre a tributação de grandes fortunas no país.

Aumento dos alimentos quase fez Paola Carosella parar de cozinhar no Youttube (Reprodução/Youtube)

Segundo a famosa cozinheira, o taxista criticou sua postura quando ela se mostrou a favor da medida: “O cara começou a falar ‘mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhores aqui, por que você foi embora?’”, afirmou ela ao Uol.

Depois dessa discussão, Paola Carosella e o namorado foram deixados em um lugar diferente daquele que foi combinado com o taxista argentino. A famosa, que segue contratada pela TV Globo, contou ainda que a Argentina está “destruída”.

Paola Carosella comanda o Alma de Cozinheira no GNT (Reprodução/Globo)

Por fim, a chef de cozinha disse ainda que sua cidade natal está “absolutamente desconectada de uma verdade” e “completamente desmantelada”, expressando tristeza e declarando que não tem mais vontade de voltar: “Não destruída a cidade, que é lindíssima, mas o ser argentino completamente desmantelado, sem uma identidade. E não me deu mais vontade de voltar, me deixou triste”, explicou ela.

Vale ressaltar que o comentário de Paola Carossella foi feito depois que o economista Javier Milei, do partido de direita A Liberdade Avança, tomou posse como presidente da República da Argentina no último dia 10 de dezembro de 2023.

