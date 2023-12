AC/DC pode vir ao Brasil em 2024; veja o que se sabe até o momento

AC/DC deve passar pelo Brasil no segundo semestre de 2024! (Reprodução / Twitter)

O ano de 2024 promete muitas emoções para os fãs brasileiros que, depois de 2023 repleto de grandes shows internacionais, podem esperar por um ano com a agenda ainda mais cheia. Após a confirmação de nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Jonas Brothers e Iron Maiden passando pelo Brasil no próximo ano, um novo anúncio está perto de ser realizado.

Para os fãs do rock, o ano de 2024 pode contar com a passagem de mais uma banda lendária pelo país, pois segundo o jornalista José Norberto Flesch, quem também deve fazer uma passagem pelo Brasil no segundo semestre é o AC/DC.

A informação foi compartilhada por meio de um vídeo publicado pelo jornalista em seu canal do YouTube na noite da última quarta-feira, dia 19 de dezembro.

Apesar da banda não ter shows ou uma nova turnê anunciada em seu site oficial, a divulgação das datas deve acontecer em breve.

Passagem pelo Rock in Rio?

Segundo Flesch, a banda deve desembarcar para os shows em solo brasileiro entre os meses de setembro e outubro de 2024.

“É entre setembro e outubro de 2024 o período que a banda estará por aqui”, declarou o jornalista sem especificar os estados que receberão os shows.

Apesar de não deixar claro se o AC/DC vem ao país apenas para realizar shows solo ou se vem para algum festival, os fãs logo especularam que a banda pode se tornar parte do line-up comemorativo de 40 anos do Rock in Rio.

Isso acontece uma vez que o próprio Flesch chegou a comentar, em uma data anterior, que a banda estava em conversas adiantadas com a organização do festival.

Com algumas atrações a serem anunciadas nos próximos meses, o festival ainda não revelou as bandas que vão compor o “Dia do Metal”, conhecido pelos fãs por trazer shows de grandes bandas de rock que vão do clássico ao mais atual.

Vale lembrar que o Rock in Rio Card, ingresso que dá acesso a qualquer um dos dias do festival, esgotou após menos de 3 horas da abertura das vendas e que novos ingressos serão disponibilizados somente no mês de abril de 2024.

Leia também: Rock in Rio 2024 anuncia novas atrações e data para venda de novos ingressos