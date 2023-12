Rock in Rio 2024 anuncia novas atrações e data para venda de novos ingressos

Apenas duas horas depois da abertura das vendas já não era mais possível adquirir o Rock in Rio Card, ingresso antecipado que dava direito aos compradores de escolher um dos dias do festival para curtir seus shows preferidos.

Segundo informações divulgadas pelo Splash, o tempo exato em que os ingressos esgotaram foi de 2 horas e 4 minutos após a abertura das vendas.

Ao todo, foram 180 mil ingressos vendidos sendo que mais de 460 mil pessoas seguiam aguardando na fila de espera para tentar comprar o Card.

Com o Rock in Rio Card em mãos, os visitantes, de todos os estados do Brasil e mais 28 países conforme descrito pela reportagem, poderão curtir um dia de show na edição comemorativa de 40 anos do festival, que ocorre no dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Quem não conseguiu comprar o ingresso nesta primeira venda, deverá aguardar até o dia 11 de abril de 2024, quando os ingressos voltarão a ser vendidos pelo site da Ticketmaster Brasil, a partir das 19 horas.

Line-up estrelado

Para a edição que celebra os 40 anos do festival, a organização do Rock in Rio preparou um line-up estrelado e repleto de grandes nomes da música nacional e internacional.

O primeiro grande anúncio da edição foi a vinda do cantor Ed Sheeran como uma das principais atrações. Nomes como Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone e Angelique Kidjo também foram confirmados entre os artistas internacionais que participarão da edição.

Entre os nomes nacionais, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Goove, Os Paralamas do Sucesso e Luisa Sonza estão confirmados ao longo dos sete dias de evento.

A line-up separada por dia de festival ainda não foi divulgada, mas espera-se que a exemplo dos anos anteriores existam datas dedicadas ao Pop, ao Rock e ao Metal.

