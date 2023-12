Vendas do Rock in Rio Card começam hoje

Ed Sheeran é o primeiro headliner confirmado para o Rock in Rio 2024 (Divulgação Rock in Rio / Twitter)

Os fanáticos pelo Rock in Rio já podem começar a se preparar! Hoje, dia 7 de dezembro, será realizada a abertura das vendas do Rock in Rio Card para o público geral. A previsão da organização do evento é que a liberação dos ingressos para venda se inicie às 19 horas.

Celebrando 40 anos de sua primeira edição, o Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro.

Para abrilhantar a festa, nomes de peso da música nacional e internacional já estão confirmados pela organização. Com isso, o público poderá curtir os shows de Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ludmilla, Joss Stone, Ne-Yo, Jão, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos, entre outros artistas que serão confirmados e anunciados futuramente.

O que é preciso saber sobre os ingressos

O Rock in Rio Card será vendido exclusivamente pela plataforma online da Ticketmaster Brasil e seus valores são de R$755 (inteira) e R$377,50 (meia-entrada), sem a cobrança de taxa de serviço.

Para adquirir o ingresso, será possível realizar o pagamento por PIX ou Cartão de Crédito com a opção de parcelamento em até seis vezes, sendo que os clientes dos cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti terão 15% de desconto nos ingressos e a possibilidade de parcelar a compra em até oito vezes sem juros.

Para garantir que a maior quantidade de pessoas consiga seus ingressos para curtir o festival, é imposto um limite de compra do público geral para até quatro ingressos por CPF, sendo apenas 1 meia-entrada.

A exceção é para a compra de meia-entrada no caso de pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a compra de meia-entrada para seu acompanhante.

