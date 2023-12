Confirmado! Iron Maiden fará show único em São Paulo no final de 2024

Os fãs o Iron Maiden podem comemorar! Na manhã desta terça-feira, dia 12 de dezembro, a banda confirmou que trará a turnê “The Future Past Tour” ao Brasil. A apresentação, que será um show único, deve acontecer no dia 06 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Conforme publicado pela A Rádio Rock, a confirmação da passagem da banda pela Brasil foi realizada após a divulgação de um reels misterioso no perfil da Move concerts no Instagram. A produtora é uma das responsáveis por promover shows de grandes bandas internacionais.

Os ingressos para a apresentação devem começar a ser vendidos no próximo dia 18 de dezembro, às 10 horas, com pré-venda exclusiva para clientes Santander. O público em geral poderá adquirir os ingressos pelo site da Live Pass, a partir das 10 hrs do dia 20 de dezembro.

A abertura do show ficará por conta da banda dinamarquesa VOLBEAT. Vale lembrar que esta será a primeira apresentação do Iron Maiden no novo Allianz Parque, uma vez que os shows anteriores da banda no Brasil foram realizados no Estádio do Morumbi.

Iron Maiden de fora da edição dos 40 anos do Rock in Rio?

Dono de apresentações memoráveis no Rock in Rio, muitos fãs estavam esperando que o Iron Maiden voltasse a se apresentar no festival durante a edição comemorativa de 40 anos, que deve acontecer no mês de setembro de 2024. No entanto, após o anúncio do show único a ser realizado em dezembro de 2024, diversos questionamentos foram feitos sobre a participação dos britânicos no Rock in Rio.

A última passagem do Maiden pelo Brasil foi justamente no ano de 2022, quando a banda esteve presente como um dos headliners do Rock in Rio e estendeu suas apresentações para outras capitais brasileiras.

Além disso, os fãs também poderão acompanhar a apresentação solo do vocalista Bruce Dickinson, que estará no Brasil em abril de 2024 em turnê dedicada ao “The Mandrake Project”.

Leia também: Durante a CCXP23, Bruce Dickinson revela detalhes do ‘The Mandrake Project’