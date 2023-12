Durante a CCXP23, Bruce Dickinson revela detalhes do ‘The Mandrake Project’

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, participou do Podpah durante a CCXP23. (Reprodução / Twitter)

Um dos grandes artistas de destaque internacional que marcou presença na CCXP23 foi o vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson. Além de uma apresentação no palco principal do evento, realizada na tarde da quinta-feira, 30 de novembro, e de uma mesa no Artist’s Alley para seu novo projeto solo, Bruce também fez questão de participar de um bate-papo no Podpah, podcast apresentador por Igão e Mítico, que contou com uma arena exclusiva no evento.

Dentre os diversos tópicos, um que deixou os fãs animados foi o lançamento do ‘The Mandrake Project’, um projeto solo que promete envolver os fãs com uma história em quadrinhos e um álbum solo do cantor.

Embora estejam relacionadas, as duas obras integrantes do projeto são diferentes entre si, mas prometem abordar temas como abusos, sexo, drogas, ciência e ocultismo. Tudo isso com um personagem central que busca a sua redenção.

Segundo Bruce, que está trabalhando na história ao lado de Tony Lee, os 12 capítulos da história devem ser lançados ao longo de dois anos e meio, sendo o lançamento do primeiro programado para o dia 15 de janeiro de 2024.

Ainda durante o evento, o primeiro videoclipe do “The Mandrake Project” foi exibido, sendo referente à faixa ‘Afterglow Of Ragnarok’.

Paixão por histórias

Além de estar envolvido com a música, esgrima e aviação, Bruce também carrega uma grande paixão por contar histórias, algo que começou ainda nos seus anos de criança.

Segundo revelado por ele, o responsável por isso foi um de seus parentes que atuou como piloto na Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial.

Além de crescer ouvindo histórias sobre aviões e heróis, ele também se fascinou ao ler a história do primeiro homem no espaço.

Ao final, ele revela o grande segredo para poder dar conta de suas agendas de shows e atividades pessoais: “Eu sou um nerd”, afirma.

Leia também: CCXP23: Saiba o que os visitantes podem esperar no primeiro dia de evento!