CCXP23: Saiba o que os visitantes podem esperar no primeiro dia de evento!

Na noite da última quarta-feira, 29 de novembro, o público conseguiu ter um gostinho das atrações e ativações que vão acontecer ao longo dos dias da CCXP23. Celebrando 10 anos desde sua primeira edição, o evento promete ser ainda maior e mais épico!

E para começar com tudo, esta quinta-feira, 30 de novembro, o primeiro dia aberto ao público geral, já está recheada de diversos painéis e atrações incríveis que prometem movimentar o Expo São Paulo.

A partir das 12 horas, o público poderá ter acesso ao evento e aproveitar as diversas ativações, além de tentar conseguir um disputado lugar para curtir os painéis com grandes celebridades nacionais e internacionais.

No primeiro dia, o Palco Thunder receberá nomes como Xuxa Meneghel, Lana Parrilla, o vocalista Bruce Dickinson e parte do elenco do filme Furiosa, que conta com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Confira os horários do Palco Thuner:

13h30: Xuxa Meneghel – Rainha dos Baixinhos e Imperatriz da Cultura Pop



15h: Anúncio a ser realizado



16h: Paris Filmes



17h: Lanna Parrilla – Rainha Má e Perfeita da CCXP



18h: Bruce Dickinson



19h: Conversa com Sandy e o cineasta Pedro Antônio sobre o filme “Evidência do amor”



20h: Bate-papo com Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller sobre o filme “Furiosa”



Além de sua presença no palco principal do evento, Xuxa também fará outra participação ao longo da tarde e estará no Palco Omelete às 14h45. Assim como ela, o vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson e o elenco do filme “Furiosa” também estarão presentes no Palco Omelete, às 18h45 e 21h respectivamente.

A CCXP23 acontece entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro no São Paulo Expo, zona sul da capital paulista. Os ingressos disponíveis podem ser adquiridos diretamente no site do evento.

Leia também: CCXP23: saiba quais artistas internacionais já estão no Brasil para o evento