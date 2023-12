Semelhança entre ficção e realidade chama atenção no casamento de Larissa Manoela

O casamento secreto de Larissa Manoela e André Luiz Frambach segue dando o que falar. Após alguns detalhes da cerimônia serem divulgados, os fãs do casal não perderam tempo ao revelar que um detalhe da ficção que pode ter sido escolhido a dedo pelo noivo.

Conforme publicado pela VEJA, um dos pontos que mais chamou a atenção dos seguidores do casal foi o fato de que a grava de André foi delicadamente tematizada com uma imagem da animação “Enrolados”.

Enquanto alguns acreditavam ser uma homenagem à paixão de Larissa pelos filmes da Disney, outros apontaram que a atitude do noivo na verdade era uma forma de alfinetar os pais da amada, que não foram convidados para o casamento.

Além da escolha da gravata, André também escolheu a música tema da animação para tocar no momento da troca de votos.

Ficção ou realidade?

A grande questão apontada pelos fãs é a similaridade entre a história da princesa de “Enrolados” com o drama familiar vivido por Larissa Manoela ao longo do último ano.

Na história, a mãe de Rapunzel a prende em uma torre por quase 20 anos, utilizando os poderes da menina para garantir sua prosperidade e juventude. Quando o forasteiro Flynn Rider invade a torre por acaso, ele leva a princesa para uma jornada repleta de aventuras que mudam a forma como a jovem vê o mundo.

No final, motivada por suas descobertas, Rapunzel consegue quebrar os laços com a mãe e passa a ter uma vida independente ao lado do amado.

Entre os fãs, o fato do drama familiar ser um dos pontos centrais da animação escolhida por André para estar presente no casamento é uma verdadeira alfinetada aos sogros.

Larissa cortou laços com os pais pouco tempo após anunciar o noivado com André. Em entrevista ao Fantástico em agosto de 2023, ela revelou os motivos para o rompimento, tornando públicas questões referentes à administração de seus bens.

