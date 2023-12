Veja detalhes do casamento secreto de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Em uma data repleta de significado a atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach celebraram seu casamento. De forma discreta, a celebração secreta foi realizada no quintal da mansão do casal e contou com uma série de registros fotográficos que foram compartilhados pelos dois nas redes sociais.

Conforme publicado pelo GShow, a celebração intimista aconteceu na área externa da mansão do casal, exatamente 1 ano após o pedido de casamento, e contou com pequenos detalhes e simbolismos que fizeram toda a diferença.

Para a ocasião, Larissa usou um vestido curto com um decote nas costas, acompanhado por um acessório de cabelo e um buquê de orquídeas brancas, flor que simboliza pureza, lealdade, paz e amor além de ser conhecida pela capacidade de renascer.

Já no look do noivo, também formado por peças na cor branca, o que chama atenção é a grava em um leve tom rosado. Na peça é possível observar a interação entre os personagens principais da animação “Enrolados”, que também teve sua música tema escolhida para embalar a leitura dos votos do noivo.

Outro ponto que gerou comentários foi a ausência dos pais da atriz, que caminhou sozinha em direção ao altar.

Reações

O casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach pegou a internet de surpresa. O anúncio foi feito com a publicação de uma série de fotos da celebração seguido por um vídeo onde detalhes do look dos noivos e reação do casal podem ser vistos.

Em pouco tempo a internet foi à loucura e diversas pessoas comentaram na publicação dos noivos. Em especial, a sogra e a cunhada de Larissa fizeram questão de deixar mensagens de apoio e felicitações ao casal.

“Esse vídeo traduz todos os sentimentos de vocês: vocês irradiam amor”, escreveu a mãe de André.

A irmã, por sua vez, revelou ter se emocionado com a ocasião: “Socorro, meu irmão mais novo casou, tá! Se vocês não estavam preparados pra isso? Imagina eu! Me acabo de chorar!”.

Entre os famosos, diversas foram as mensagens de felicitações: “Mentira! Que amor. Que lindos vocês. Como você tá linda! Todo amor do mundo pra vocês”, escreveu Klara Castanho.

“Todo amor e proteção do mundo para vocês! Sejam felizes para sempre!”, escreveu Maísa.

Veja o vídeo do casamento:

