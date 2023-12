Sônia Abrão revela suas impressões sobre o casamento de Larissa Manoela

Após a revelação do casamento secreto de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, a apresentadora Sônia Abrão, que também foi pega de surpresa pelo anúncio, fez questão de dar sua opinião.

Conforme publicado pelo Terra, a apresentadora comentou sobre o casamento durante o programa “A Tarde É Sua”. No entanto, o tom de ironia e deboche de Sônia ao comentar sobre o ocorrido não passou desapercebido.

“Oh, estou tão emocionada, nossa, uh, arrepiei. Eu acho tudo isso de ponta-cabeça”, revelou a apresentadora.

A opinião de Sônia ainda foi endossada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, que disse ser “nítido que a Larissa Manoela que apareceu no ‘Caldeirão com Mion’, no sábado, 17, não era a mesma de antigamente”. Ele a definiu como “acuada” e disse que Larissa buscava sempre pela aprovação de André.

Após a declaração de Alessandro, Sônia Abrão reforçou sua opinião: “Isso porque ela está muito liberada. Depois não diga que eu não avisei”.

Os pais receberam a notícia pela internet

O casamento intimista de Larissa Manoela e André Luiz Frambach foi revelado na tarde da última segunda-feira, dia 18 de dezembro, por meio de uma publicação realizada nas redes sociais pelo casal.

Segundo informações, os pais da atriz ficaram sabendo a união da mesma forma que os demais: pela internet.

Conforme publicado pelo Gshow, o advogado dos pais de Larissa, Evaristo Martins de Azevedo, confirmou que Silvana e Gilberto não foram convidados para o casamento da filha, e ficaram sabendo da celebração por meio da publicação feita pelo casal nas redes sociais.

“A Larissa não convidou os pais, que ficaram sabendo da notícia na noite de ontem. Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse”, declarou o advogado.

A união do casal foi confirmada pela assessoria da atriz.

Leia também: Veja detalhes do casamento secreto de Larissa Manoela e André Luiz Frambach