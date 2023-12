Fim de ano: Jão assume o palco ao lado de Roberto Carlos; especial vai acontecer

Além de Luiza Sonza e Ana Castela, outro nome conhecido do público mais jovem vai subir no palco do Especial Roberto Carlos nesta sexta-feira (22). O cantor Jão foi escalado para cantar duas músicas queridinhas do público no programa que leva o nome Eu Ofereço Flores.

No palco, o famoso interpreta os hits Me Lambe e É Proibido Fumar. Já nos bastidores da gravação, ele preferiu falar sobre o significado de Roberto Carlos em sua vida: “Todos somos muito musicais na minha família, principalmente, a minha avó. Ela me ensinava muito sobre música através das composições dele”.

Segundo o famoso, cantar ao lado de Roberto Carlos é um desejo nacional: “Acho que todo artista brasileiro cresce esperando pelo momento de ir ao Especial dele. É como se fosse um rito de passagem. O Roberto Carlos é uma figura muito icônica da nossa cultura. Está sendo um marco muito grande para mim”, afirmou o artista, que já cantou ao lado de Anitta e outras celebridades da música.

Paulo Vieira vai além do humor

Especial Roberto Carlos: Sem contrato exclusivo com a Globo, Paulo Vieira aparece ao lado de Roberto Carlos (Manoella Mello/Globo)

Desta vez, o Especial Roberto Carlos inovou e colocou o humorista Paulo Vieira no palco. Ao lado do rei da música, o ex-contratado do BBB vai cantar Ilegal, Imoral ou Engorda.

“Acho que é o sonho de qualquer criança que cresceu vendo televisão. A sensação que eu tenho é que, quando eu canto com o Roberto, eu entro dentro da televisão. Faço várias coisas na TV, mas cantar com ele é uma das coisas mais televisivas que eu já fiz na minha vida”, resume o humorista, que estreia no programa de fim de ano da Globo.

