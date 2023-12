Remake de Elas por Elas: Vic tem surto em novo dia morando com a mãe biológica

A vida de Vic (Bia Santana) está mesmo conturbada e, nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, ela vai ter um surto na casa da mãe biológica, que vai acabar presa dentro da moradia.

Na cena polêmica, a jovem aparece cansada da convivência com Márcia (Mary Sheila), que acabou mandando Renée (Maria Clara Spinelli) para a cadeia. Com isso, ela acaba descarregando mais coisas em cima da mãe que a abandonou quando criança e decide fugir dali. Sem dar notícias, Vic deixa todo mundo muito preocupado, mas ela ainda conta com a ajuda de Wagner (César Mello) para fugir de casa.

Ainda na novela adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a personagem de Bia Santana, no capítulo desta sexta-feira (22), cria um plano com Taís (Késia Estácio), outra protagonista de Elas por Elas, para distrair a personagem de Mary Sheila. A ideia é fazer com que Vic encontre Renée sem que a mãe biológica descubra.

Remake de Elas por Elas: Márcia fica desesperada ao saber que a filha fugiu (Divulgação/Globo)

A irmã de Tony (Richard Abelha) não vai esperar que a justiça decida o seu futuro lar. A fuga de Vic acontece em plena véspera de Natal. Neste momento, Márcia acha que a filha se mandou para a casa de Renée, mas ela também não sabe do paradeiro da adolescente. As rivais ficam preocupadas e podem se unir por causa do sumiço da garota.

Barraco no casamento de Taís e Pedro

A festa de casamento de Taís (Késia) e Pedro (Alexandre Borges) não será só alegria. Durante o evento da amiga no remake de Elas por Elas, Helena (Isabel Teixeira) decide provocar Jonas (Mateus Solano) durante um show.

Remake de Elas por Elas: Novo namorado de Helena vira motivo de falatório no casamento de Taís e Pedro (Divulgação/Globo)

Acompanhada por Danilo (Erom Cordeiro), a vilã da novela das 18 horas vai usar todo o seu vocabulário para tentar diminuir o ex-marido, que não fica por baixo e afirma que todos se aproximam dela apenas por dinheiro.

Neste momento, a protagonista de Elas por Elas não se cala e diz que Jonas é um desses homens, que se casou com ela apenas por status social. Helena chega a chamar o ex-marido de “pobretão”.

