BBB: puxadinho já tem data para começar em 2024; conheça essa nova dinâmica

BBB 24: Tadeu Schmidt vai comandar o "puxadinho do BBB", que vai colocar um casal dentro do reality show (Fábio Rocha/Globo)

O puxadinho ou a kitnet do BBB 24, como andam chamando nas redes sociais, já tem data e dinâmica definida. Ao que tudo indica, o novo dormitório do reality show da Globo será dedicado aos casais de microinfluenciadores, que vão disputar a preferência dos fãs.

Segundo a influenciadora Ju Nogueira, que fala sobre realities shows no canal Já Contei?, o novo espaço do programa da Globo vai colocar duplas, como casais, famosos para disputar uma vaga na casa principal, ou seja, a novidade não é tanta, já que no BBB 18, Ana Clara e Ayrton, seu pai, também passaram por isso. Hoje, ela é apresentadora da emissora.

O puxadinho do BBB 24 terá então a seguinte dinâmica: duas duplas de microinfluenciadores entram no local e ficão confinados, já aqui fora do reality show o público vota para mandar uma delas para o jogo. Quem for salvo estará na casa mais vigiada e concorre ao prêmio final.

LEIA TAMBÉM: BBB: big fone para todo mundo; Tadeu Schmidt dá spoiler da temporada de 2024

A entrada dos integrantes do Puxadinho deve acontecer no dia 11 de janeiro, dia da primeira Prova do Líder da nova temporada do Big Brother Brasil. Até o momento, não sabe quais duplas foram selecionadas por Boninho para entrar nesta nova dinâmica.

Quando o Camarote de 2024 será revelado?

O BBB 24 está chegando na grade de programação da TV Globo em janeiro, mas antes mesmo do reality show começar o público quer saber quem são os famosos escolhidos por Boninho para compor o Camarote mais vigiado da TV.

BBB 24: Chamada mostra Tadeu falando no big fone (Reprodução/Globo)

Segundo a Globo, quem acompanha o Big Brother Brasil só vai saber quem foi escalado, não apenas para o seleto grupo do Camarote, no famoso big day, que está marcado para o dia 5 de janeiro, apenas 3 dias antes da grande estreia, dia 8.

Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da Globo, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

LEIA TAMBÉM: BBB: Globo divulga quando Camarote será revelado; o reality show está chegando