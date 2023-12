BBB: Globo divulga quando Camarote será revelado; o reality show está chegando

BBB: Em 2023, o ator Gabriel Santana chegou causando no Camarote do reality show (João Cotta/Globo)

O BBB 24 está chegando na grade de programação da TV Globo em janeiro, mas antes mesmo do reality show começar o público quer saber quem são os famosos escolhidos por Boninho para compor o Camarote mais vigiado da TV.

Segundo a Globo, quem acompanha o Big Brother Brasil só vai saber quem foi escalado, não apenas para o seleto grupo do Camarote, no famoso big day, que está marcado para o dia 5 de janeiro, apenas 3 dias antes da grande estreia, dia 8.

BBB: Tadeu Schmidt segue como apresentador, mesmo após boato de saída (João Cotta/Globo)

Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da Globo, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

Camila Loures criou problema para o BBB 24

O BBB 24 estreia em janeiro e as listas com os próximos famosos do reality show da Globo já começam a correr na web. Porém, há quem não consiga guardar segredo, como a influenciadora digital Camila Loures, que acabou falando que estará na temporada.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a famosa deixou no ar que está no seleto Camarote do Big Brother Brasil, causando muita expectativa aos fãs do programa. A revelação foi feita durante uma live no TikTok.

BBB 24: Camila Loures entrega que vai para o reality show da Globo (Reprodução/Insagram)

Tudo aconteceu quando Camila conversava com os seguidores e decidiu participar de um desafio feito por eles nos comentários. Em determinado momento, uma pessoa pediu para que a influencer mexesse na orelha discretamente se caso ela estivesse confirmada no BBB 24 e ela acabou fazendo tal movimento.

Vale lembrar que, até o momento, nenhum participante foi confirmado pela emissora na próxima temporada do Big Brother Brasil. Além dela, Kéfera Buchmann, Marcella Rica, Daiane dos Santos, Maria Pinna, Gabi Melim e Urias aparecem como as supostas famosas da próxima edição.

