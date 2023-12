BBB: big fone para todo mundo; Tadeu Schmidt dá spoiler da temporada de 2024

Uma nova temporada do BBB começa a ser formada e Tadeu Schmidt aproveitou para dar spoiler sobre a nova edição, que começa no dia 8 de janeiro. Segundo o apresentador, o temido big fone vai sair da casa mais vigiada da televisão, mas calma que ele não será excluído do programa.

Acontece que a partir do BBB 24, o Tadeu vai atender o pedido dos fãs do reality show a partir do aparelho, que geralmente toca com alguma surpresa para os participantes. Em imagens reveladas pela Globo, o famoso aparece com o telefone na mão, dando um pequeno spoiler.

BBB 24: fãs podem falar no big fone em 2024 (Reprodução/Globo)

Agora, no BBB 24, os fãs brincam ao fazerem suas solicitações para Tadeu, que vai atender de pronto aos pedidos. Além disso, o apresentador do reality show da Globo afirmou que o líder terá novos poderes, acontece que vem uma nova função pela frente, onde ele ou ela terá que comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita, que acontecerá às sextas-feiras, e promete movimentar ainda mais o game.

TV Globo divulga quando Camarote será revelado

O BBB 24 está chegando na grade de programação da TV Globo em janeiro, mas antes mesmo do reality show começar o público quer saber quem são os famosos escolhidos por Boninho para compor o Camarote mais vigiado da TV.

BBB: Em 2023, o ator Gabriel Santana chegou causando no Camarote do reality show (João Cotta/Globo)

Segundo a Globo, quem acompanha o Big Brother Brasil só vai saber quem foi escalado, não apenas para o seleto grupo do Camarote, no famoso big day, que está marcado para o dia 5 de janeiro, apenas 3 dias antes da grande estreia, dia 8.

Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da Globo, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

