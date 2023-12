Quem é Temach? O TikToker cancelado

Recentemente, Luis Castillejos, mais conhecido como Temach, foi um dos convidados para o podcast ‘Envinadas’, liderado por Daniela Luján, Mariana Botas e Jessica Segura. No entanto, apesar de se pensar que este novo episódio seria um total sucesso, os usuários se voltaram contra ele, pois Luis é conhecido nas redes sociais por fazer alguns conteúdos em que aconselha os homens sobre como agir quando uma mulher faz algo que os desagrada.

Apesar de ter um pouco mais de 1,2 milhão de seguidores inscritos no YouTube e ter ultrapassado os 4 milhões de seguidores em sua primeira conta do TikTok, muitos usuários não deixaram de criticar o conteúdo que ele oferece, pois o famoso ganhou popularidade ao expressar sua opinião sobre relacionamentos amorosos com mulheres, onde o homem, (de acordo com seu ponto de vista) deve ter uma “posição alfa” para poder controlar o que acontece em sua casa, além de dar outros conselhos para o gênero masculino.

Em que se baseia o conteúdo de Temach?

De acordo com o observado em suas redes sociais, Temach se dedica a aconselhar os homens sobre como devem agir caso uma mulher faça algo que os desagrade, principalmente quando se trata de estar no "modo guerra". Alguns de seus vídeos têm títulos como 'Faça com que ela te deseje', 'Não deixe suas emoções te controlarem', 'Os homens são valiosos', entre outros.

É importante destacar que, entre suas declarações mais virais, surgiu uma em que ele critica as ideias modernas das mulheres que vendem conteúdo erótico.

"Eu valorizo as mulheres mais do que pelo seu objeto sexual, e as mulheres que se objetificam e se degradam como objetos sexuais estão renunciando ao seu potencial como mulheres e é claro que vou evidenciá-las e é claro que vou zombar delas, e vou fazer isso eu mesmo, quem se juntar a mim, bem-vindo meu amigo", disse.

O que é um conteúdo visual misógino?

Considera-se conteúdo misógino aquele em que se minimiza ou critica as mulheres que livremente utilizam seu corpo para vender conteúdo em redes sociais.

De acordo com o que Luis indicou, o objetivo de criar esse tipo de conteúdo é evitar que a sociedade caia em um "buraco" onde "os homens só valem pelo quanto podem pagar e as mulheres pelo quanto podem mostrar".