Reformulação total! Globo cancela 5 programas de uma vez; eles não voltam em 2024

Além do The Voice Brasil, Globo tira diversos programas do ar em 2024 (Manoella Mello/Globo)

A Globo teve um dos anos mais difíceis, prova disso é que os diretores da emissora anunciaram em um evento que a emissora fala com 76 milhões de brasileiros diariamente, ou seja, ela perdeu 24% do público.

Agora, para recuperar os 100 milhões por dia, revelados em 2017, uma revolução está sendo preparada na programação de 2024. Sem dó, a Globo passou o facão em muitos programas e prepara algumas novidades.

The Voice

Fátima Bernardes no palco do "The Voice Brasil" (João Cotta/Globo)

A emissora decidiu que é hora do The Voice Brasil e The Voice Kids darem adeus ao público. Em 2024, Fátima Bernardes não volta como apresentadora da franquia, que ficou 12 anos no ar.

A direção entendeu que a fórmula já cansou o público e não há mais esperança de que o talent show coloque as pessoas na frente da televisão. Em 2024, o programa deve ser substituído por outro formato inédito no país.

Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua

Paola Carosella, João Diamante e Leandro Hassum comandam "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" (CADU PILOTTO/Cadu Pilotto/Globo)

O programa que levou Paola Carosella para a Globo durou apenas uma temporada. O talent show gastronômico também não retorna no próximo ano, esvaziando a grade de programação do domingo. Até agora, a Globo não anunciou qual será o substituto.

Pipoca da Ivete

Pipoca: Ivete Sangalo apresenta o seu segundo programa solo na Globo (Fábio Rocha/Globo)

Maninha também deixa a grade de domingo. O seu game show deixa de ser exibido aos domingos depois de duas temporadas. O maior adversário da baiana foi o Domingo Legal (SBT), de Celso Portiolli.

No Limite

"No Limite 6": Fernando Fernandes questiona tribo Lua se há uma liderança na equipe (Reprodução/Globo)

O reality show de aventura também está fora dos planos da emissora em 2024. Depois de reviver o clássico, a direção cancelou as inscrições e decidiu que Fernando Fernandes não volta mais ao programa.

