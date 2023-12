Famoso repórter da Globo pede demissão após seis anos; ele vai sair da TV

A Globo não conseguiu segurar Rafael Ihara, famoso repórter que trabalhava na sede da emissora em São Paulo. Queridinho do canal, ele estava contratado desde 2007.

Pelas redes sociais, o famoso explicou aos seus seguidores os motivos que fizeram ele abandonar o trabalho nesta sexta-feira (08). Já ao site F5 ele disse que sua decisão estava sendo pensada desde 2021.

“Fui muito feliz na Globo. Me sinto muito privilegiado porque realizei o sonho de ser repórter com 23 anos, recém-formado na USP Universidade de São Paulo), estive ao lado dos melhores, aprendi com os mais experientes jornalistas de TV”, disse o jornalista.

No ar em jornais da madrugada e manhã, como o Hora 1 e o Bom dia São Paulo, o repórter deixa a Globo para assumir o cargo de chefe em uma equipe fiora da TV: “Vi e vivi muita coisa. Colecionei amigos incríveis — e que levo comigo. Mas entendi que era hora de começar outro ciclo em outro lugar”.

O horário em que Rafael começava a trabalhar também foi um impulso para romper o seu contrato com a TV Globo: “Não foi fácil tomar a decisão. O pedido de demissão é resultado de um processo de maturação de dois anos. E estou empolgado!”, afirmou ele.

Repórter da Globo sofre tentativa de assalto

A repórter Ju Massaoka, da TV Globo, sofreu uma tentativa de assalto enquanto fazia uma participação ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira (08). Em plena Avenida Paulista, ela conversava com a apresentadora , quando um criminoso tentou levar o celular que ela segurava na mão.

Repórter Ju Massaoka, da TV Globo, sofreu uma tentativa de assalto enquanto fazia uma participação ao vivo no programa "Encontro" (Reprodução/TV Globo)

“Quase fui assaltada. Patrícia do céu. Pelo amor de Deus. Estava com o celular na mão... vocês estão falando disso”, disse a repórter, ao vivo. Ju falava sobre o aniversário de 132 anos da Avenida Paulista, um dos principais cartões postais da capital paulista, quando foi vítima da tentativa de assalto.

Mesmo estando acompanhada pelo câmera, um segurança e outros integrantes da equipe, o criminoso que seguia em uma bicicleta não se intimidou. Apesar do susto, o homem fugiu sem conseguir levar o celular da repórter, que ficou visivelmente abalada.

