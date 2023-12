Fuzuê: Globo prepara 3 bombas para melhorar a audiência da novela; confira tudo!

Para deixar o público mais empolgado com Fuzuê, a Globo decidiu soltar três bombas de uma vez. Por isso, os próximos capítulos da novela das 19 horas serão de muita movimentação para diversos personagens, especialmente para a protagonista Luna (Giovana Cordeiro) e os vilões Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Pascoal (Juliano Cazarré).

Confira abaixo a mudança de rumo que todos eles passam na novela da Globo!

Os planos ruins de Pascoal

Soraya (Heslaine Vieira deixa o cativeiro ao ser encontrada por Merreca (Ruan Aguiar). O susto do sequestro acontece quando Pascoal (Juliano Cazarré) decide se vingar. Mesmo com todas as ameaças, o plano do vilão de Fuzuê não dá certo e ele volta para a estaca zero.

Fuzuê: Pascoal passa por inferno astral nos próximos capítulos (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que Pascoal leva uma surra na novela da Globo. Todos os seus comparsas decidem se voltar contra ele, que agora só pode confiar em Preciosa.

Mas, a ruiva entrega Pascoal de bandeja para a polícia, depois de mexer no celular do homem e encontrar o vídeo dele roubando o tesouro.

A nova paixão de Jefinho

Fuzuê: Foto sensual com Jefinho (Micael Borges) cria novo problema entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) (Paulo Belote/Globo)

O personagem de Micael Borges vai deixar Luna de lado e se envolver com Selena (Talita Younan). Os dois personagens ficam cada vez mais próximos e o clima de romance começa a ficar evidente. Mas, a personagem de Talita não é boba e diz que primeiro Jefinho precisa acabar a dupla com Luna.

Tesouro roda entre os personagens

Fuzuê: Nero (Edson Celulari) vai se casar com a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) (Fábio Rocha/Globo)

O tesouro não é mais o centro das atenções de Fuzuê, mas ele ainda existe na novela. Até o fim da trama, ele vai circular pelas mãos de muitos personagens, como Gilmar (Eber Inácio) e Cata Ouro (Hilton Cobra), que resgatam o baú para esconder de Preciosa.

Além deles, Marreta se dá bem ao pegar a fortuna. Tudo acontece depois dele roubar o objeto de Cata Ouro. Outro que também fica um tempo com o tesouro é Edgar (Milton Filho) pegará o baú e leva para Miguel (Nicolas Prattes).

