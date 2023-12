‘Sobrecarregados’: Andressa Urach ‘dá um tempo’ nas gravações de vídeo de sexo feitas pelo filho

Andressa Urach diz que ela e o filho colocaram 'pé no freio' no ritmo de gravações de vídeos de sexo (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, segue faturando alto com os vídeos de sexo que produz para plataformas adultas. Os materiais são gravados pelo filho dela, Arthur Urach, motivo pelo qual ela foi muito criticada ao longo dos últimos tempos. Agora, a ex-miss Bumbum diz que eles “vão dar um tempo” nas filmagens, mas explicou o motivo: eles estão “sobrecarregados”.

“ A gente estava ficando muito cansado, a gente estava ficando sobrecarregado. Muita gravação. Então, a gente decidiu dar uma freada para a nossa mente também”, explicou Andressa, nos stories de seu Instagram.

O assunto começou quando ela respondia a perguntas dos seguidores. “Do nada me deu vontade de gravar os meus vídeos para o YouTube. Sou uma mulher muito de fases e mudo muito de opinião. Estava assistindo esse final de semana um canal e aí comecei a lembrar do tempo que eu gravava. Fiquei pensando, quem sabe eu volto? Agora, diminuí o ritmo das gravações (de conteúdo adulto), então vou ter mais tempo. Gosto de me ocupar”, comentou ela.

Em seguida, ela falou que ela e o filho vão tirar umas férias e que devem retomar com os compromissos em janeiro.

“Acho que consigo pegar alguns takes de algumas coisas que faço, e aí compartilho com vocês lá no meu canal [do YouTube]. Agora, eu e o Arthur estamos dando uma diminuída. A gente vai tirar umas férias depois do Natal e volta a gravar só lá em janeiro”, explicou a loira.

Na semana passada, Arthur teve que se afastar dos compromissos por causa de uma cirurgia para retirada de carne esponjosa do nariz e das amígdalas. Ele já se recupera em casa.

Desde que mãe e filho deixaram claro que era o rapaz quem gravava os vídeos de sexo, eles receberam uma enxurrada de críticas. Na época, Arthur garantiu que tudo fica no ramo profissional e que ele não se excita ao ver Andressa com outras pessoas no momento íntimo.

“Não acho estranho. Às vezes eu tenho que falar para ela em que posição ela tem que ficar, o que a menina tem que fazer... o último que a gente fez [de uma ficada com uma mulher em motel], eu literalmente dei as instruções da maior parte das fotos e dos vídeos. Foi tudo eu falando ‘faz isso, faz aquilo’”, detalhou o rapaz.

