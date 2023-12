Perto da abertura das vendas, Rock in Rio 2024 anuncia Gloria Groove e Jão como atrações

Gloria Groove é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio 2024 (Reprodução / Instagram)

Os anúncios não param de chegar! Para a edição em que o Rock in Rio celebra 40 anos de existência, o festival segue anunciando atrações de peso que vão compor o line-up dos 7 dias de evento. E dessa vez, os apaixonados pela música brasileira tiveram muito o que comemorar!

Conforme publicado pela Quem, durante um evento realizado na última segunda-feira, dia 4 de dezembro, outras quatro atrações que são presença garantida no RiR 2024 foram confirmadas e divulgadas pela organização do evento.

A divulgação foi feita durante a ação de lançamento do Cubo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A instalação marca o início das vendas do Rock in Rio Card, que está prevista para começar no dia 7 de dezembro, a próxima quinta-feira.

Durante a celebração, os fãs do festival foram à loucura com o anúncio de que Jão e Gloria Groove se juntam ao line-up já estrelado da edição. Os nomes de Ivete Sangalo e Os Paralamas do Sucesso também foram confirmados pela organização do evento.

Evento estrelado

Além da presença de Jão e Gloria Groove, o Rock in Rio 2024 também já possui outras atrações confirmadas.

No line-up estão presentes nomes como Ed Sheeran, Lulu Santos, Imagine Dragons, Joss Stone, Ne-Yo e Ludmilla.

Além dos convidados estrelados, a edição comemorativa de 40 anos do festival também deve contar com um novo espaço imersivo, conhecido como “Global Village”. Segundo informações, o espaço deve ter aproximadamente 7.500m² e chega ao Rock in Rio para marcar o compromisso do festival com a paz e a diversidade cultural.

O festival está marcado para os dias 13,14,15,19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, e novamente será realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos está prevista para começar no dia 7 de dezembro, a partir das 19 horas.

