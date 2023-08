Filho diz não ficar excitado ao gravar conteúdo erótico de Andressa Urach: “Dou as instruções”

Arthur Urach, de 18 anos, filho da modelo Andressa Urach, falou com seus seguidores a respeito da polêmica de gravar alguns dos conteúdos eróticos da mãe. O rapaz ressaltou que encara essa função “como um trabalho” e garantiu que não fica excitado.

“Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele nos stories de seu Instagram.

Questionado se não lhe causa estranheza ver a mãe fazendo sexo, ele afastou as críticas. “Não acho estranho. Às vezes eu tenho que falar para ela em que posição ela tem que ficar, o que a menina tem que fazer... o último que a gente fez [de uma ficada com uma mulher em motel], eu literalmente dei as instruções da maior parte das fotos e dos vídeos. Foi tudo eu falando ‘faz isso, faz aquilo’”, detalhou o rapaz.

Andressa já tinha confirmado em um vídeo que Arthur está sendo responsável por gravar alguns dos conteúdos que ela publica no Privacy. Com naturalidade, ela ressaltou que o filho quer se profissionalizar como fotógrafo e, por isso, esse tipo de função vai lhe garantir experiência. Além disso, ela também já disse que incentiva o rapaz a abrir o seu próprio perfil na plataforma adulta.

Em suas redes sociais, a modelo tem sido fortemente criticada pelos seus seguidores. “Povo achando normal o filho gravar, gente estou vivendo errado eu acho! Passada!”, escreveu uma internauta. “Gente é o fim. Colocar o filho nisso. É uma ordinária mesmo”, destacou outro.

“Assim cada um faz da sua vida oque quiser, só acho estranho o filho gravar a mãe”, ressaltou mais um seguidor.

Já tem quem acredita que essa seja uma estratégia da modelo para atrair mais atenção para o seu conteúdo. “Isso é marketing gente, ela quer que acreditem q o filho grava os conteúdos para gerar comentários. Andressa é inteligente e desde o início da carreira monta estratégia de marketing para gerar fofoca com o nome dela”, disse outra.

Colhendo frutos

Após liderar o ranking da plataforma Privacy, uma semana após o lançamento, Andressa celebrou e resolveu se dar um presente: um carrão de luxo, blindado, que vale mais de R$ 180 mil. Mas ela destacou também que tem trabalhado muito na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, e afirmou estar “mega assada”.

“Trabalhei bastante ontem e hoje e estou mega assada. Passei por várias experiências bem legais. Muito, muito bom”, revelou ela.

A ex-miss Bumbum comprou um Jeep Compass zero km e fez questão de mostrar o veículo para os seus seguidores. “Todo trabalhador é digno do resultado do seu trabalho!!! Em 15 dias sou a campeã em vendas no @sejaprivacy, hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz!!! Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso”, escreveu ela na postagem.

