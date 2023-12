Harry e Meghan Markle não receberam convite para o casamento de padrinho do filho deles

Harry e Meghan Markle enfrentam mais uma exclusão de um evento relacionado à família real, conforme relata o jornal britânico The Sunday Times. O aristocrata inglês Hugh Grosvenor, afilhado do monarca e um dos padrinhos do filho mais novo do casal, Archie, optou por convidar o rei Charles 3º e o príncipe William em detrimento do príncipe e da atriz para seu casamento em junho de 2024.

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle se sente “humilhada” por zombaria pública “totalmente injusta”

Desafio Delicado para Hugh Grosvenor

A situação torna-se ainda mais constrangedora para Grosvenor, amigo de infância de Harry e William. Ele, afilhado do monarca, enfrentou o desafio de tomar uma decisão difícil: retirar o caçula e a esposa da lista de convidados. Com uma fortuna estimada em £9,42 bilhões, Grosvenor, atuante no ramo imobiliário, foi um dos convidados diretos na cerimônia de coroação de Charles 3º.

Esperanças para a Reconciliação no Natal

Segundo a reportagem, Grosvenor espera que a família real possa se reconciliar durante o Natal. Sua futura esposa, Olivia Henson, também próxima à família real, deseja uma celebração sem complicações. Uma fonte próxima ao empresário revelou que Hugh é um dos poucos amigos em comum de William e Harry que manteve vínculos com ambos após a renúncia de Harry em janeiro de 2020. Ele deseja que a dupla se entenda, embora compreenda que isso pode não ocorrer antes do casamento.

Silêncio de Harry e Meghan Markle

O casal é membro da família real britânica, mas em janeiro de 2020, deixou o cargo de membros sêniores da realeza e se mudou para o sul da Califórnia, nos Estados Unidos, terra natal da duquesa — Foto: @sussexroyal/Instagram/Reprodução

Até o momento, Harry e Meghan não se manifestaram publicamente sobre a exclusão de seus nomes da lista de convidados. Em resposta às perguntas da imprensa internacional, um assessor pessoal de Hugh Grosvenor declarou: “Não estamos em posição de comentar a lista de convidados.”

Esta exclusão revela um capítulo delicado nas relações entre os membros da família real e destaca as complicações nas amizades compartilhadas entre Harry, Meghan e outros membros da realeza.

Fonte: FOLHAPRESS

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle: Jennifer Aniston proibiu que ela fosse ao funeral de Mathew Perry por esta razão