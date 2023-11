Meghan Markle: Jennifer Aniston proibiu que ela fosse ao funeral de Mathew Perry por esta razão

A morte de Matthew Perry causou grande tristeza em Hollywood e várias celebridades expressaram seus sentimentos. Embora haja poucos detalhes sobre sua morte e seu funeral, algumas fotografias mostraram que seus colegas de Friends estavam lá para se despedir.

O recordado Chandler Bing da mítica série faleceu no passado sábado 28 de outubro aos 54 anos de idade em sua casa em Los Angeles. As causas de sua morte não foram esclarecidas, mas após a realização da autópsia, descartaram o suicídio e consumo de drogas ou álcool.

Amigos e familiares puderam receber o corpo dele e finalmente realizar um funeral íntimo no passado 3 de novembro. Seus cinco colegas da série: Jennifer Aniston, Cortuney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, chegaram vestidos de preto e visivelmente muito afetados com o ocorrido.

Meghan Markle foi declarada pessoa indesejada no funeral de Matthew Perry?

Outra das famosas que teria estado presente no velório teria sido Julia Roberts, que chegou a ter um romance com o ator de Hollywood. Além disso, de acordo com meios internacionais, Meghan Markle tentou se juntar para prestar uma homenagem sentida a Perry, mas Roberts e Aniston teriam proibido sua presença.

As mulheres de confiança de Matthew recusariam sua presença para evitar que ela tentasse ser fotografada e que a imprensa compartilhasse imagens de dor e tristeza por essa perda.

De acordo com os detalhes, isso é uma prática comum entre as agências de relações públicas dos atores de Hollywood e, no caso da ex-duquesa de Sussex, mencionam que pode ser o caso, após o estudo da trajetória de Meghan e das suas conturbadas relações com a Família Real Britânica, depois de renunciar aos seus títulos reais juntamente com o príncipe Harry.

Parece que as reconhecidas atrizes temiam que ele usasse o funeral como um momento para "fazer notar sua presença", parecendo assim mais relevante.

Até o momento, não se sabe se essa notícia é totalmente verdadeira, mas o que se sabe é que Harry era um grande admirador de Friends e também um amigo de Courteney, que o recebeu em sua casa e a quem confessou em seus memoriais que se apaixonou, portanto, ele se sentia identificado com o ator.

“Ela era Mônica e eu era como Chandler. Eu me perguntava se eu algum dia teria coragem de dizer isso” escreveu sobre sua atração pela atriz.