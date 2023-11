Meghan Markle se sente "humilhada" por zombaria pública "totalmente injusta"

Meghan Markle supostamente se sentiu "humilhada" pelo episódio recente do Family Guy que zombou do Duque e da Duquesa de Sussex, e ela acredita que a sátira foi "totalmente injusta".

Fontes próximas a Meghan e ao Príncipe Harry afirmam que o episódio foi um "ataque ultrajante" e os fez sentir que "não estão sendo levados a sério pelas pessoas". Os informantes também alegam que o casal está em pânico.

A "sátira mordaz" do episódio do Family Guy deixou claro que "os ventos viraram contra eles na América", e Meghan não está disposta a aceitar isso. Segundo as fontes, "Meghan disse que não será humilhada dessa maneira e está desesperada por uma solução". Elas afirmam que o casal acredita que a única maneira de salvar sua imagem é que Harry "engula seu orgulho e peça perdão à sua família".

Os episódios mais recentes da popular série de animação incluem o casal real. Em uma cena, o personagem principal, Peter Griffin, compara a si mesmo ao casal enquanto conversa com amigos em um bar. Peter tenta encontrar maneiras de obter o dinheiro que lhe devem e tem a ideia de "seguir em frente", assim como Meghan e Harry fizeram quando renunciaram aos seus deveres reais, em 2020.

Episódio controverso

A cena mostra os Sussexes ao lado de uma piscina em trajes de banho, enquanto um mordomo lhes entrega "milhões da Netflix". Meghan recebe uma notificação em seu telefone e diz ao marido: "amor, é hora de fazer nossa postagem diária patrocinada de US$ 250.000 no Instagram para o Del Taco". Em uma alusão aparente à Família Real, Harry responde: "não deveria ter abandonado os absurdos inventados".

Esse episódio gerou controvérsia, causando preocupação no casal sobre sua imagem pública nos Estados Unidos e como eles são retratados nos meios de comunicação, levantou o The Mirror.

A questão agora é como Meghan e Harry abordarão essa situação e se conseguirão reconquistar a confiança do público norte-americano. O casal real continua enfrentando desafios em sua jornada de independência e procura maneiras de construir sua reputação no novo cenário em que estão inseridos.