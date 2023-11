Remake de Renascer: Atriz da primeira versão lembra dos perrengues em 1993

Em 1993, Tereza Seiblitz revelava que estaria no elenco de Renascer, novela que ganha um remake em 2024 pelas mãos de Bruno Luperi. Agora, a famosa atriz revela os bastidores da primeira versão da novela.

Ao site Natelinha, a atriz revelou que foi nessa novela que sentiu de forma verdadeira que estava fazendo um bom trabalho, mesmo já tendo feito trabalhos marcantes na TV, como a novela Barriga de Aluguel, de 1990. .

“Eu estava há quase um ano morando na Bahia, em cartaz com Dona Flor e Seus Dois Maridos nos 1980 anos de Jorge Amado. Era a única carioca num elenco de baianos. Quando me chamaram para a novela, que acontecia em Ilhéus, achei muito especial”, contou.

Segundo a famosa, durante as gravações de Renascer, as cenas externas predominavam nas gravações. Ela lembrou que muitas vezes tinha que fazer tudo em um único plano sequência: “Eram muitas cenas, geralmente com uma única câmera. Era como um balé dos atores com o câmera e em planos sequência”.

A personagem de Tereza

Na versão original de Renascer, escrita por Benedito Ruy Barbosa, Tereza Seiblitz interpretou Joaninha, personagem casada com Tião Galinha (Osmar Prado) e mãe de dois filhos.

Ao longo da novela, Tereza destacou a complexidade das tramas de Benedito Ruy Barbosa, elogiando a liberdade que o autor concedia aos personagens. Segundo ela, Joaninha se envolve em um romance proibido com o padre Lívio (Jackson Costa), revelando camadas inesperadas para o público.

“O Benedito era muito atento a tudo. Não fazia a novela como obra fechada. Ele ia vendo aonde os atores podiam ir, e então mudava de ideia ao longo dos capítulos. Foi ótimo, porque a Joaninha teve ainda mais conflitos. Tudo o que a gente não quer na vida, a personagem quer”, afirmou a atriz.

