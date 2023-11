Fuzuê: Globo quer mudança radical na audiência; veja o futuro da programação

Sem muito sucesso com Fuzuê, na faixa das 19 horas, a Globo decidiu mexer na novela de Gustavo Reiz, estreante no canal carioca, e também acelerar o processo de substituição no horário: vem novidades por aí!

Com poucos meses no ar, a emissora espera que as movimentações radicais no texto da trama ajudem até o último capítulo, mas também já não pensa que ela possa alcançar os mesmos índices de audiência de Vai na Fé, exibida em 2023.

Mesmo sem poder encurtar Fuzuê, como é o desejo de algumas pessoas nos bastidores da TV Globo, o canal começou a mexer com o cronograma de gravações de A Vovó Sumiu, substituta no horário que estreia em 2024, que ainda está em fase de escalação de elenco.

Fuzuê: Além da vilã interpretada por Marina Ruy Barbosa, personagem de Lilia Cabral também aparece mais (Fábio Rocha/Globo)

Segundo informações do jornal O Globo, a próxima novela das sete da Globo, escrita por Daniel Ortiz, inicia as filmagens no dia 5 dezembro e fará uma pausa durante as festas de fim de ano.

O regresso das filmagens da substituta de Fuzuê, que tem Arlete Salles como protagonista, acontece logo no começo de janeiro, por volta da segunda semana do primeiro mês do próximo ano.

A ideia é ter capítulos adiantados, que é algo comum na Globo. Em um cenário ideal, a novela estreia com pelo menos um mês de frente de capítulos gravados, editados e prontos para irem ao ar.

Fuzuê: Preciosa e Luna vão brigar ainda mais para tentar salvar a novela do vexame (Fábio Rocha/Globo)

No entanto, não há expectativa de A Vovó Sumiu estrear em meados de fevereiro, já que o Carnaval de 2024 acontece entre a segunda e a terceira semana do mês.

Fuzuê respira por aparelhos

A atual novela das 19 horas passa por momentos delicados nos bastidores da Globo, que criou uma série de ações para alavancar a audiência do folhetim, que poderia ser cortado, mas atrapalharia todo um cronograma já criado.

Prevista para terminar em 1º de março, Fuzuê terá 173 capítulos, que seguem sendo mudados. Até a busca pelo tesouro vai acabar, já que o público não aderiu ao enredo. Recentemente, a emissora convocou o experiente Ricardo Linhares para atuar na supervisão de texto da narrativa, que vem dando muita dor de cabeça.

