Remake de Elas por Elas: quatro bombas estouram na adaptação; saiba quais

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

Importantes reviravoltas vão acontecer ao longo de Elas por Elas, que busca aumentar a audiência e, finalmente, conquistar números positivos para TV Globo: Sérgio (Marcos Caruso), Miriam (Paula Cohen), Ísis (Rayssa Bratillieri) e Érica (Monique Alfradique) estão envolvidos nisso.

Sérgio descobre segredo de Miriam

Remake de Elas por Elas: Humor exagerado pode ter deixado o público cansado (Reprodução/Globo)

Após muitas ameaças, Sérgio descobre que a enfermeira da novela das 18 horas guarda um grande segredo. Enquanto ela exige dinheiro, o ricaço arma um plano com Fagundes (Antônio Tabet), que investiga Miriam.

Com uma bomba nas mãos, o veterano consegue chantagear Miriam, que deve abandonar o remake.

Taís sofre ao descobrir gravidez

Remake de Elas por Elas: Taís viraliza e vira influenciadora digital (Divulgação/Globo)

Depois de um tempo em luto, Taís vai sofrer um susto e pensa que o pior pode acontecer. A protagonista de Elas por Elas será pedida em casamento por Pedro, mas tudo muda quando ela descobre que está grávida.

Em um determinado momento, a modelo começa a se sentir mal e chega a desmaiar durante uma reunião na Helàne. Depois do mal-estar, ela descobrirá que está grávida do falecido Átila (Sergio Guizé).

O momento é de felicidade, mas também angústia já que ela vai contar que espera um filho do falecido amante para o atual noivo.

Sérgio e Ísis estão bem

Remake de Elas por Elas: Sérgio (Marcos Caruso) consegue fugir das ameaças da enfermeira (Divulgação/Globo)

A relação entre Sérgio e Ísis começa a se fortalecer. Depois que Adriana (Thalita Carauta), outra protagonista da novela da Globo, conta que o veterano é o pai biológico da jovem.

O ricaço chega a fazer uma doação em dinheiro para a ONG de Ísis, mas tudo em anonimato. Ela agradece ao pai, sabendo que o dinheiro é dele.

Flagra e desgraça

Remake de Elas por Elas: Érica (Monique Alfradique) em cena com Renée (Maria Clara Spinelli) (Léo Rosario/Globo)

Érica será vítima de uma tragédia no remake de Elas por Elas. Na cena, Edu (Luís Navarro) trai a mulher novamente, mas é flagrado por Mario (Lázaro Ramos), que conta para a personal. Em outro momento, Érica flagra o marido com outra mulher e acaba sendo atropelada.

