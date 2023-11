A Fazenda: Henrique Martins foi eliminado; veja como foi a despedida

A Fazenda 15: Henrique Martins não chega até a final do reality show (Reprodução/Record TV)

O ex-nadador olímpico Henrique Martins foi o sexto eliminado de A Fazenda 15. Nesta quinta-feira (09), o peão deixou o confinamento ao obter apenas 5,64% dos votos para permanência no reality show da Record.

Henrique disputava a roça com o conturbado casal Jaquelline Grohalski e Lucas Souza: “Esse jogo é uma coisa única na vida, é um grande aprendizado, a gente se conhece muito lá dentro...vou levar muita coisa para a vida”, disse o atleta.

O ex-peão também disse que sua torcida fica para Radamés e também torce para que Nadja saia, pois foi com quem teve mais desavenças.

Entenda como a roça foi formada

Henrique caiu na berlinda ao sobrar no Resta Um durante a formação da roça, na última terça-feira (7). O famoso teve a oportunidade de escapar durante a disputa da prova do fazendeiro na quarta-feira (08), mas perdeu para Yuri Meirelles na competição que contou também com Jaquelline.

Lucas Souza, que também disputou pela permanência, foi vetado de participar da Prova por Alicia X no uso do Poder Branco.

Marcia Fu sofreu etarismo no reality show

“É uma senhora de quase 60 anos, que não faz ideia como é o jogo”, disse o ex-nadador Henrique Martins sobre a dinâmica de Márcia Fu dentro de A Fazenda 15. A polêmica frase, que foi vista por muitos fãs como uma forte crítica à peoa, foi dita pelo ex-atleta olímpico durante uma conversa com Lily Nobre. Em seguida, o famoso disse que Márcia, às vezes, finge saber o que acontece dentro da casa e acaba inventando histórias.

Porém, no final da conversa, o ex-nadador olímpico disse que será amigo dentro do possível da ex-atleta que segue firme em A Fazenda 15. Na conversa com Lily, ele chegou a afirmar que pretende olhar a ex-atleta de uma forma mais humana.

