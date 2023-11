“Isso é mentira”: Bruna Biancardi e família negam que ladrões quisessem sequestrar ela e a filha

A assessoria da influencer Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que também é filha do jogador Neymar, fez um comunicado oficial negando as notícias que circulam nos sites de que ela e sua filha seriam os alvos dos criminosos que invadiram a casa de seus pais em Cotia, na Grande São Paulo, na última terça-feira.

Após a notícia da invasão, levantou-se a hipótese de que não se tratava de um roubo comum, mas de uma tentativa de sequestro, o que foi prontamente negado pela irmã da influencer. “Isso é mentira. parem de replicar absurdos e não acreditem nesses veículos. A delegada nunca falou isso, o próprio bandido negou, eles só queriam dinheiro”, disse,

De acordo com a assessoria, a policia declarou: “O que foi me apresentado, que eu tenho elementos de convicção, é que se tratou de um rouba a uma residência! Potencializado pelo êxito dos roubadores em encontrar objetos de valor’”, disse a delegada que cuida do caso.

No fatídico dia, felizmente, nem Bruna nem Mavie estavam no local. A influencer publicou uma nota em seu Instagram após o incidente. “Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento”, disse.

COMO FOI O ASSALTO?

Na madrugada da última terça-feira, três criminosos armados invadiram a casa onde moram os pais de Bruna, em um condomínio fechado em Cotia, amarraram e amordaçaram o casal e roubaram jóias e relógios avaliados em R$ 600 mil.

Pelas câmeras de segurança, a polícia descobriu que um dos assaltantes é morador do condomínio e facilitou o acesso dos dois comparsas. Todos fugiram após o crime, mas a polícia já prendeu o morador, um jovem de 19 anos identificado como Eduardo Vasconcelos.

Um segundo assaltante também já foi identificado e a polícia já emitiu ordem de prisão para ele. O terceiro ainda não foi identificado e continua foragido.