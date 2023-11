Sabrina Sato reencontra ex em reality de relacionamento; saiba quem é

Solteira, Sabrina Sato volta a encontrar com ex (Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato e João Vicente De Castro voltam a se reencontrar. Agora, o ex-casal está junto em um novo reality show de romance, chamado Let Love, que vai colocar pessoas que acabaram de se conhecer juntos na mesma casa.

Exibido pelo Globoplay e Multishow, a partir de segunda-feirra (13), a atração mostra que Sabrina e João seguem amigos do peito e com muita sintonia.

“O Let Love traz a busca pelo amor, o relacionamento com o novo, com as descobertas. É um reality que te faz aprender a amar além das aparências e do que você idealiza. Amor o outro, amar você”, conta Sabrina Sato.

Sabrina Sato e João Vicente de Castro apresentam novo reality show (Rogerio Miranda/Globo)

Enquanto a famosa explica um pouco da dinâmica do reality de sentimentos e descobertas, João ressalta que é importante mostrar que a relação entre eles está tudo bem: “Foi bom mostrar um pouco da nossa relação de amizade, temos carinho e admiração um pelo outro”.

“Fiquei muito feliz, eu e Sabrina sempre sonhamos em trabalhar juntos. Antes de ex-namorados, somos amigos e sempre torcemos muito um pelo outro. Nos divertimos muito nas gravações. Temos uma característica parecida que é gostar de gente, somos curiosos e um pouco fofoqueiros, então, o interesse e a proximidade com os participantes foram muito genuínas e divertidas”, complementa Sabrina.

Além do ex-casal, como será o reality

O Let Love conta com 16 episódios, apresentados em três ciclos compostos por cinco programas, que acompanham o entrosamento entre diferentes pares. O último deles é uma edição especial de atualização de status, exibida no final da temporada.

Ex-casal Sabrina Sato e João Vicente de Castro aparecem juntos em reality de relacionamento Ex-casal Sabrina Sato e João Vicente de Castro aparecem juntos em reality de relacionamento (Rogerio Miranda/Globo)

Durante os ciclos, os participantes são divididos em casais: a cada grupo, três deles encaram a missão inicial de morar juntos. E nessa busca pelo amor verdadeiro, o primeiro encontro já é a experiência de uma vida a dois, onde a outra pessoa pode ser sua cara-metade ou seu completo oposto.

Para movimentar as relações ou quebrar um gelo entre os casais, Sabrina Sato e João Vicente também entram em ação como hosts em visitas surpresas, sempre recheadas de bom humor, leveza e sensibilidade. Cada um com sua personalidade, acolhe, reage e deixa missões para os participantes realizarem após suas aparições. De atividades mais lúdicas para aumentar o clima e a aproximação entre os pretendentes, a “dicas românticas”, com o reforço da sedução.

