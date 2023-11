Remake de Renascer: com personagens indefinidos, há um reforço de peso no elenco

O remake de Renascer ganhou mais um reforço no elenco. Após 10 anos fora da TV Globo, o ator Pedro Neschling volta a contracenar na adaptação, que estreia em 22 de janeiro, substituindo a novela Terra e Paixão.

Sem comentar qual é será o seu personagem na trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1993, o ator celebrou com os fãs nas redes sociais: “Pois é, pessoal, vem aí mesmo. Desde que a Globo anunciou o elenco do remake de Renascer, tenho recebido um monte de mensagens de gente surpresa me perguntando, ‘mas, Pedro, é sério isso? Você vai mesmo voltar a fazer novela como ator?’. E, sim, é verdade!”.

Vale destacar que o último personagem de Pedro na Globo foi em 2013, quando foi escalado para Joia Rara. Porém, sua estreia foi em Da Cor do Pecado, de 2004.

Alguns personagens seguem incertos

A lição de casa de Bruno Luperi, autor responsável pelo remake de Renascer em 2024, não está completa. Ao que parece, o neto de Benedito Ruy Barbosa, que escreveu a versão original, não fechou totalmente o elenco da adaptação, que já começou a ser gravada.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Rachel Sheherazade avalia roça e fala em ‘show de falsidade’; entenda

Com os personagens principais escalados e já aparecendo em fotos e chamadas, há alguns que ainda estão em fase de escolha, como é o caso de Luciana, mais conhecida como a professora Lu, que é o destaque na escola da cidade, que recebe um bom auxílio financeiro de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) na segunda fase da novela.

Remake de Renascer: Em 1993, Patrícia França interpretou Maria Santa (Reprodução/Globo)

O delegado Olavo também não tem intérprete para a atual versão, mas ele não deve desaparecer de Renascer. Responsável por descobrir quem baleou José Inocêncio na novela da Globo, em 1993 ele foi interpretado pelo ator e diretor Cecil Thiré, que morreu aos 77 anos em virtude de complicações do Mal de Parkinson.

Além desses, Neno, Pitoco, Marcelo, Lurdinha e Rafael também seguem sem atores definidos. A expectativa é que a Globo conclua a escalação total no decorrer do mês de novembro, já que dará um novo passo nos trabalhos da produção, com o início das gravações em estúdio e na cidade cenográfica em seu complexo no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: mudanças drásticas afetam as personagens; descubra quais