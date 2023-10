Olivia Rodrigo se prepara para estrear sua turnê em arenas

A talentosa cantora e compositora de 20 anos Olivia Rodrigo está pronta para pegar a estrada. Após o lançamento de seu segundo álbum, "Guts", que recebeu sucesso comercial e aclamação da crítica no mês passado, Rodrigo anunciou sua próxima turnê mundial "Guts", com início previsto para fevereiro e 77 shows ao longo de seis meses.

Embora Rodrigo seja uma estrela de grande sucesso há mais de dois anos, essa será a primeira vez que ela vai liderar shows em arenas. Antes de fazer seus primeiros concertos para sua estreia em 2021 com "Sour", ela tomou a decisão consciente de se apresentar em teatros em vez de pular para arenas maiores.

Rodrigo recentemente subiu ao palco para um show acústico com o colaborador Dan Nigro no The Theatre at Ace Hotel DTLA, em Los Angeles, como parte da terceira semana anual dos membros da American Express.

Ela compartilhou que seria "uma noite muito especial" e que eles conversariam sobre a criação do álbum e histórias divertidas que colecionaram durante o processo.

Em entrevista à People, Rodrigo falou sobre a turnê "Guts World Tour", como se mantém saudável durante as apresentações quase todas as noites e como artistas como Tate McRae e Lorde a inspiram.

Relação profissional e hábitos

Rodrigo expressou sua empolgação com a turnê e a oportunidade de tocar em arenas, onde o público será muito maior. Ela também está animada para viajar para países onde nunca esteve antes e conhecer novas pessoas.

A cantora compartilhou que a turnê "Sour" foi uma experiência informativa, especialmente em relação a como cuidar de si mesma na estrada e manter sua voz saudável.

Com 77 shows planejados ao longo de seis meses, a turnê "Guts World Tour" será intensa, mas Rodrigo planeja manter sua saúde e sanidade dormindo muito, cuidando da alimentação e tendo amigos e familiares ao seu lado.

Uma turnê cheia de atrações

A lista de artistas de abertura de Rodrigo inclui nomes como The Breeders, PinkPantheress, Chappell Roan e Remi Wolf, todos artistas que ela admira e cujo trabalho a inspira.

Chappell Roan, que fez vocais de fundo em uma das músicas de Rodrigo, é uma amiga próxima, e Rodrigo está ansiosa para tê-la na turnê.

Em relação a surpresas para os shows, Rodrigo mencionou que planeja fazer covers de músicas de outros artistas, tornando cada apresentação única e especial. Ela ainda não escolheu todas as músicas, mas está animada para ter mais canções para escolher desta vez.

A turnê "Guts World Tour" de Olivia Rodrigo promete ser um evento emocionante, com uma lista impressionante de artistas de abertura e muitas surpresas reservadas para os fãs durante os shows.